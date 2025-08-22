정치

EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료

입력 2025.08.22 (11:27) 수정 2025.08.22 (12:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(22일) 한국교육방송공사(EBS)법 개정안까지 국회 본회의를 통과하며, 여당이 주도해 온 ‘방송 3법’ 입법이 마무리됐습니다.

국회는 어제(21일)부터 24시간 16분간 이어진 EBS 법 개정안에 대한 무제한 토론을 종결하고, 이어 개정안을 종결하고, 이어 개정안을 표결했습니다.

국민의힘이 불참한 가운데, 개정안은 재석 180명 중 찬성 179명, 반대 1명(개혁신당 천하람 의원)으로 가결됐습니다.

개정안은 EBS 이사를 기존 9명에서 13명으로 늘리고 국회 교섭단체, 시청자위원회 및 임직원, 방송미디어 관련 학회, 교육 관련 단체, 교육부 장관, 시도 교육감 협의체 등이 추천하는 이사를 방송통신위원회가 임명하도록 규정합니다.

EBS 사장 선출은 사장후보추천위원회의 추천일로부터 14일 이내에 이사 5분의 3 이상 찬성으로 의결하며, 사장후보국민추천위원회는 성별·연령·지역을 고려해 100명 이상의 위원으로 구성합니다.

다른 방송 관련법과 마찬가지로, EBS는 개정안 시행 3개월 이내에 이사회를 새로 구성해야 합니다.

EBS법 개정안을 반대한 국민의힘에선 최형두 의원이 13시간 27분간 필리버스터(무제한 토론)를 이어갔고, 민주당에서는 이정헌 의원이 10시간 48분간 찬성 발언을 진행했습니다.

우원식 국회의장은 토론 종료 후 “표결을 하면, 오랫동안 논란이 됐던 방송 3법이 국회 절차를 마무리하게 된다”며 “찬반토론 내용은 별개로, 국민이 지금 이 시대 언론개혁은 어떤 방향으로 가야 할지 소중한 자료가 됐을 것”이라고 밝혔습니다.

방송 3법 중 KBS 지배구조를 바꾸는 내용의 방송법 개정안이 이달 5일 7월 임시국회 마지막 본회의에서 처리됐으며, 방송문화진흥회법(MBC) 개정안은 어제 가결됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
    • 입력 2025-08-22 11:27:59
    • 수정2025-08-22 12:22:17
    정치
오늘(22일) 한국교육방송공사(EBS)법 개정안까지 국회 본회의를 통과하며, 여당이 주도해 온 ‘방송 3법’ 입법이 마무리됐습니다.

국회는 어제(21일)부터 24시간 16분간 이어진 EBS 법 개정안에 대한 무제한 토론을 종결하고, 이어 개정안을 종결하고, 이어 개정안을 표결했습니다.

국민의힘이 불참한 가운데, 개정안은 재석 180명 중 찬성 179명, 반대 1명(개혁신당 천하람 의원)으로 가결됐습니다.

개정안은 EBS 이사를 기존 9명에서 13명으로 늘리고 국회 교섭단체, 시청자위원회 및 임직원, 방송미디어 관련 학회, 교육 관련 단체, 교육부 장관, 시도 교육감 협의체 등이 추천하는 이사를 방송통신위원회가 임명하도록 규정합니다.

EBS 사장 선출은 사장후보추천위원회의 추천일로부터 14일 이내에 이사 5분의 3 이상 찬성으로 의결하며, 사장후보국민추천위원회는 성별·연령·지역을 고려해 100명 이상의 위원으로 구성합니다.

다른 방송 관련법과 마찬가지로, EBS는 개정안 시행 3개월 이내에 이사회를 새로 구성해야 합니다.

EBS법 개정안을 반대한 국민의힘에선 최형두 의원이 13시간 27분간 필리버스터(무제한 토론)를 이어갔고, 민주당에서는 이정헌 의원이 10시간 48분간 찬성 발언을 진행했습니다.

우원식 국회의장은 토론 종료 후 “표결을 하면, 오랫동안 논란이 됐던 방송 3법이 국회 절차를 마무리하게 된다”며 “찬반토론 내용은 별개로, 국민이 지금 이 시대 언론개혁은 어떤 방향으로 가야 할지 소중한 자료가 됐을 것”이라고 밝혔습니다.

방송 3법 중 KBS 지배구조를 바꾸는 내용의 방송법 개정안이 이달 5일 7월 임시국회 마지막 본회의에서 처리됐으며, 방송문화진흥회법(MBC) 개정안은 어제 가결됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
오대성
오대성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”

내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목

국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.