[생생뉴스] 일본 도쿄국립박물관 ‘충남 문화유산 136점’ 확인

세키노 다다시 백제전곽분도면

◇ 박지은 기자 (이하 박지은): 일본 관동 지역에 소재한 충남 관련 문화유산 얼마나 될까요?해외에 있는 우리 지역 문화유산 발굴의 마중물이 될 국외 소재 충남 문화유산 조사 보고서가 발간됐습니다. 오늘 생생 인터뷰 이현상 충남 역사문화연구원 교류 협력부장과 자세히 짚어보겠습니다.안녕하세요.◆ 이현상 충남역사문화원 교류협력부장(이하 이현상): 안녕하십니까? 이현상이라고 합니다.◇ 박지은: 이번에 국외 반출 충남 문화유산 보고서를 펴냈습니다. 어떤 계기로 조사가 시작됐는지 궁금합니다.◆ 이현상: 아 우리 연구원에서는 2021년부터 국외 소재 충남 문화유산 환수 추진단을 운영하기 시작했습니다. 당시에는 이제 코로나 여파로 국외 출장도 가기 어렵고 예산이나 인력도 좀 부족한 상황이었는데 작년부터 좀 안정적으로 그런 부분들이 확보돼서 이제 국외 소재 충남 문화유산 환수를 해야 하는데 이게 외국에 산재해 있는 충남 문화유산이 어떤 것들이 있는지부터 조사가 돼야 뭐 환수든 활용이든 진행할 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 현지 조사를 진행해서 조사를 하게 됐습니다.◇ 박지은: 이전에도 비슷한 조사가 있었습니까?◆ 이현상: 2005년에 이제 국립문화재연구소에서 도쿄 국립박물관 유물을 조사한 적이 있습니다.이제 그때는 이제 오구라 수집품만 그 조사를 한 것이기 때문에 당시 보고서에는 충남 문화유산이 몇 점 되지 않습니다. 그러나 이제 저희는 이번에 도쿄 국립박물관에 소장된 충남 문화유산 전체를 이제 전수 조사한 것이기 때문에 보고서 한 권으로 전체를 파악할 수 있는 결과물이 발간됐다 이렇게 볼 수 있겠습니다.◇ 박지은: 구체적으로 어떤 성과가 있었습니까?◆ 이현상:◇ 박지은: 지금 말씀해 주신 대로 이 당시에 공주 부여 지역을 발굴한 세키노 다다시의 기록을 지금 확인하셨다. 이 부분이 그러면 가장 큰 의미가 있다 이렇게 해석할 수 있을까요?◆ 이현상: 도쿄 국립박물관 충남 문화유산 전체를 전수 조사한 부분도 그렇고 그게 이제 첫 번째로 가장 중요한 부분이고요. 그다음으로, 이제 새끼로 아가씨 기록을 저희가 좀 조사를 한 게 좀 의미가 있다는 말씀입니다.◇ 박지은: 구체적으로 어떤 것들이 있었는지도 알려주시죠.◆ 이현상: 도쿄 국립박물관에 소장된 유물들은 이제 대부분 고고 유물에 해당하는 것들이고요.이제 신석기와 이제 청동기 백제 고려시대에 이르기까지 시기적으로도 좀 다양하고 이 중 상당 부분을 차지하는 것이 이제 청동시대하고 백제 유물이 되겠습니다.◇ 박지은: 그럼 그중에서도 충남 문화유산의 특징이 잘 드러나는 사례가 있었을까요?◆ 이현상: 이게 잘 알려지지 않은 듯한데 우리◇ 박지은: 전돌과 와당이라 하면 건축물에 사용되는 기와와 이제 받침돌 이 부분을 말씀하시는 거죠?◆ 이현상: 네 맞습니다. 예◇ 박지은: 그렇군요. 예 우리에게 친숙한 유물들도 있더라고요. 이 공주에서 나온 반가사유상 그리고 백제 연화문(연꽃무늬) 수막새 같은 것들이 대표적인데 구체적으로 좀 설명해 주시죠.◆ 이현상: 네 맞습니다. 이게 공주 출토 반가사유상은 백제의 이제 전통적인 멋이 통일신라기까지 이어진 것으로 이제 평가가 되는 걸작으로 알려져 있습니다. 그래서 특히 이번 조사 과정에서 이 유물에 대한 이제 저희가 복제를 허가도 받았고 이제 도쿄 박물관 측에서는 자체적으로 3D 스캔 데이터를 제작해서 저희에게 무상으로 이제 제공도 해 주었습니다. 그래서 내년쯤에는 이제 도에서 좀 예산을 확보해서 정밀 복제가 가능할 것으로 좀 보고 있고요. 백제 사비 시기 건축의 아름다움을 잘 보여주는 연화문 수막새 이런 것들이 좀 조사가 많이 됐는데 상당 부분이 이제 원형에 가깝습니다. 그래서 복원 연구에도 도움이 많이 될 것으로 보고 있습니다.◇ 박지은: 저희에게 친숙한 반가사유상이나 연화문 수막새 같은 경우에는 기존에도 발굴이 여러 차례 된 바 있는데 기존 것들과 차이점이 있었다면 어떤 점이 있을까요?◆ 이현상: 기존에는 이제 좀 파손된 부분들이 대부분 현재 이제 우리 근래 이제 발굴이 이루어지면서 이제 한 것들은 파손된 것들이 많고 여기는 이제 지금 완형에 가까운 것들이 좀 많은 상황이고요. 그리고 뭐 반가사유상도 지금 자료가 사실 이제 기존에 2005년도에도 한번 조사가 되긴 했지만 이게 뭐 그 사진 한 장이 이제 실려 있는 정도고, 이제 이 전시실에 전시가 돼 있지만 이제 유물이 좀 작다 보니까 그거를 이제 볼 수 있는 그런 자세하게 관찰할 기회는 거의 없었다. 그런데 저희가 이제 복제 허가를 받으면서 이제 자세한 사진 3D 스캔 데이터 이런 것들을 좀 확보했잖아요. 우리가 이제 향후에 좀 복제도 하고 일반의 이제 학계에도 좀 자료를 좀 이렇게 제공하고 하면 훨씬 더 이제 좀 세밀한 연구가 가능하지 않을까? 그래서 또 도움도 되지 않을까? 이렇게 생각하고 있습니다.◇ 박지은: 네 그렇군요. 그렇다면 이 귀중한 유물들이 어떻게 일본으로 건너갔는지, 이 부분도 궁금합니다.◆ 이현상: 대부분 이게 이제 일제 강점기 도쿄 국립박물관의 전신인 일본 황실이 운영했던 제실 박물관에 이제 기증하고 이제 매각된 것들인데 여기에 이제 기증하고 매각한 사람을 이제 저희가 찾아보니까 총 6명이 이제 조사가 됐습니다. 그래서 우선 이제이 사람은 이제 유일한 한국인입니다. 이제 부여 출신이고 그래서 일본으로 넘어가서 메이지대를 졸업하고 메이저 대학 도서관에 이제 사설을 좀 했었고 이제 석검 한 점을 기증했다고 돼 있는데 이게 그 번호가 이 고유 번호가 이제 그 당시에 이제 부여가 된 고유 번호입니다. 이제 그 기증이 될 때 그러니까 751이 이제 이게 '석검' 기증 번호고 '동호'라고 해서 이게 우리 사리함 아주 잘 만들어진 청동제 병이 있는데 이 병이 이제 바로 옆에 번호가 붙어 있거든요. 그래서 이 동호 한 점을 이제 거기서 구입했다고 돼 있는데 누가 누구로부터 구입했다는 내용은 없어서 이게 아마 서기준이 이제 그 매각을 한 게 아닌가 이렇게 이제 저희가 추정을 좀 해 보고 있고요. 그리고라고 이제 일제 강점기에 이제 부여 나산리에 자택이 있었습니다. 이 사람이 이제 임업으로 이제 그 성공을 한 사람이에요. 이 사람이 이제 지금 동경 국립박물관에 기증한 이런 수량이 가장 많거든요.29점이거든요. 충남 것만 충남 현재 예 지금 말씀드리는 거는 이제 충남 것만 말씀드리는 겁니다. 그래서 이제 이분이 아무래도 본인이 이제 업무 그러니까 일 과정에서 이제 산림 벌목 등을 할 거잖아요.이라고 있습니다. 아마 많은 사람들이 알고 계실 거라고 생각하는데, 당시에 이제 공주 고등보통학교에 교사로 재직하면서 이제 주로 송산리 고분군 도구를 이 사람이 이제 대부분 했습니다. 이제 일본 최대 현지의 도굴꾼으로도 좀 알려져 있고 그래서 이후에 이 사람이 이제 강경으로 이제 이사를 해서 군산에서 이제 일본으로 이제 왔다 갔다 하는 이제 대편들이 많이 있으니까 그래서 군산을 통해서 이제 이 유물을 일본으로 이제 조금씩 조금씩 계속 이제 반출을 해 나갔던 것 같아요. 그래서 가루베지온 유물이 꽤 되고 그다음에 이제라는 인물이 있습니다. 이 사람이 그러니까 이제 동경 국립박물관에 이제 감사관 그러니까 당시에 이제 일본 황실 박물관의 감사관으로 이제 근무했던 사람이고 이제 내부 인물이죠. 이 사람이 이제 한 두 점을 이제 기증을 했고 그다음에 이제라고 이제 사키노베라는 이제 그 성은 이제 주로 이제 무사 집안인데 이 사람이 이제 스님을 했어요. 스님 그래서 이제 부여에 이제 포교 활동을 왔습니다. 예 여기서 이제 유물 취득을 또 이제 한 열두 점 정도 했어요.예 그래서 그게 이제 박물관으로 좀 넘어가게 됐고 그다음에 여섯 번째 이제 이제라고 이제 아마 여러분도 많이 들어보셨을 겁니다. 오구라 플렉 이 형성한 인물인데 이 사람이 이제 대구 전기회사 사장으로 이제 있었고 이후에 이제 각 지역의 전기 회사를 인수 합병을 계속하게 됩니다. 전기 회사가 이제 돈을 잘 벌었던 거죠. 그래서 이제 조선의 전기왕으로 이 사람이 불렸어요. 그래서 전기 사업으로 이제 성공하면서 이제 제조가로 성장을 하기도 했고 이제 각종 도굴 유물을 이제 사적으로 이제 이 유물을 수집하면서 오구라 컬렉션이 이제 형성이 된 것이고 그래서 이제 5분의 1 정도는 이 사람이 수집한 전체 유물에서 5분의 1 정도는 동경 국립박물관에 있고 6분의 1 정도는 이제 국립대구박물관하고 경주박물관에 이제 있는데 그러니까 절반 이상이 이제 아직은 제 행방을 지금 모르는 것으로 그렇게 좀 알려져 있습니다. 그래서 지금 박물관 내부 관계자인 이제 야지마 교스케를 제외하면은 이제◇ 박지은: 요약을 좀 해보면 결국에는 우리 지역에 있었던 우리 문화재를 일제 강점기 시대에 들어와서 어떤 경위를 통해서 일본에 전달한 것은 이제 분명해 보이는 상황이고 그리고 또 이분들이 본인의 명예와 그리고 실리를 위해서 이것을 거래했을 가능성이 높다 이렇게 좀 정리를 해 주셨습니다.그렇다면 이제 우리 문화재니까 이걸 당연히 우리가 가져와야 할 텐데 이런 작업들 그러니까 얼마큼 일본으로 건너갔는지를 명확히 파악해야 나중에 환수도 가능하지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 데에 첫발을 뗐다. 이런 의미를 가질 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 또 일본 현지에서 그렇다면 이 유물들 어떻게 보관되고 있었던가요?◆ 이현상: 일본 현지에서 지금 동경 국립박물관은 이제 지금 동양관이라고 이제 별도의 건물이 있는데요. 거기에 이제 한국실이 이제 따로 이제 있습니다. 거기에 이제 공주 출토 반가사유상하고 이제 청동시대 일부 유물이 이제 상설 전시가 돼 있고 대부분은 이제 수장고에 보관 중이기 때문에 일반인 접근이 불가능한 상황입니다.◇ 박지은: 우리가 이번에 조사하지 못한 유물들도 (일본)수장고에 보관돼 있다고 볼 수 있나요?◆ 이현상: 충남 거는 이제 저희가 이번에 다 조사를 해 왔고요. 아마도 이제 타지역 거 그런 것들은 이제 더 많이 있겠죠. 지금 충남 것만 봐도 지금 이제 136점이나 저희가 조사를 해왔으니까 그러네요.2005년도에 이제 조사한 거는 이제 오구라 수집품만 이제 조사를 해서 조업으로 따로 별도로 된 것이니까 한국에서 전체가 반출된 양은 훨씬 많겠죠.◇ 박지은: 이제 중요한 것은 전체가 반출된 양이 얼마나 되는지도 정확히 모른다 이 부분 그렇죠. 저희가 그 부분을 좀 주목해서 이 얼마큼 있는지 그리고 우리 유물을 어떻게 관리하고 있는지도 좀 확인이 좀 필요하지 않은가 싶습니다.◆ 이현상: 그런데 그게 소장처의 협조가 적극적인 협조가 있어야 가능한 일이라서요.◇ 박지은: 그렇죠. 어떻게 협의하셨어요? 사실 협의하는데 쉽지 않으셨을 것 같은데요.◆ 이현상: 예 맞습니다. 그래서 이제 저희는 그 현지에 동경 국립박물관 관계자들하고 좀 관계가 좋은 일본 현지의 연구자를 좀 섭외를 해서 부지가조라고 하는 선생님이신데 연세가 좀 많으시고요.70대이시고 그래서 이제 그분 도움을 저희가 좀 많이 받아서 일본의 동경 국립박물관의 그런 그 리스트를 전체적으로 좀 정리를 하고 열람하는 이런 과정에서 그분이 제 역할을 많이 해 주셨죠.◇ 박지은: 네 그러셨군요. 그리고 또 특히 이번 조사에서 아까 초기에 말씀하셨던 이 세키노 다다시의 야장 발굴 현장 일지라고 하는데요. 어떤 자료인지 말씀해 주시죠.◆ 이현상: 이게 이제 세키노 다다시는 일본이 이제 근대 건축가이고 도쿄 제국대학 교수로 이제 1910년도에 이제 조선총독부에 의해 이제 위촉이 됐습니다. 평양 경주 부여 이 지역 등을 이제 발굴을 주도한 인물이고 세키노다가시 기록이 많은데, 그중에 이제 23건만 이제 저희가 충남 자료가 확인돼서 그거에 대해서 이제 자료를 정리해서 보고서에 실어 놓았습니다.◇ 박지은: 네 그렇군요. 앞으로도 이제 뭐 조사와 환수 노력까지 좀 기대를 해보도록 하겠습니다.오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 감사합니다. 이현상 충남 역사문화연구원 교류 협력부장과 함께 했습니다.