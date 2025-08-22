올해 들어 울산 오피스텔 거래량 사상 최대

동영상 고정 취소

울산의 집값 상승세가 지속되면서 아파트 대체제로 인식되는 오피스텔 거래량이 큰 폭으로 늘었습니다.



국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 들어 지난달까지 울산의 오피스텔 거래량은 446건으로 지난해 같은 기간에 비해 67% 넘게 증가했습니다.



이 같은 거래량은 관련 통계가 집계된 2006년 이후 1월에서 7월 기준으로 가장 많은 것입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!