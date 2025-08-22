울산교사노조 “고교학점제 개선·지원 방안 마련해야”

동영상 고정 취소

울산교사노조는 교원 3개 단체의 설문조사 결과, "고교 학점제 시행 이후 교사 1인당 과목 수가 늘어나며 수업의 질이 저하될 것"이라는 응답이 80%에 달했다고 밝혔습니다.



또, 응답자의 86.7%가 "과목별 학점을 이수해 졸업 요건을 채우는 제도를 폐지해야 한다"고 답했다고 덧붙였습니다.



교사노조는 "학생의 진로와 적성에 맞는 과목을 선택하는 고교학점제를 취지에 맞게 개선하고 지원하는 방안을 마련해야 한다"고 지적했습니다.



