울산시, 지방공무원 합격자 139명 발표

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산시가 올해 두 번째 지방공무원 임용시험 최종 합격자 139명을 발표했습니다.



직렬별로는 행정직이 55명으로 가장 많고, 시설직 38명, 세무직 11명 등입니다.



합격자 가운데 여성 비율이 64%로 남성보다 높았고, 최연소는 20살 건축직 여성, 최고령은 45살 행정직 여성입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!