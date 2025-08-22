울산시, 지방공무원 합격자 139명 발표
입력 2025.08.22 (11:36) 수정 2025.08.22 (15:35)
울산시가 올해 두 번째 지방공무원 임용시험 최종 합격자 139명을 발표했습니다.
직렬별로는 행정직이 55명으로 가장 많고, 시설직 38명, 세무직 11명 등입니다.
합격자 가운데 여성 비율이 64%로 남성보다 높았고, 최연소는 20살 건축직 여성, 최고령은 45살 행정직 여성입니다.
