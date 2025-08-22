국제

미국, 외국인 대형트럭 운전사 비자발급 중단

입력 2025.08.22 (11:55) 수정 2025.08.22 (11:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국이 외국인 상업용 대형트럭 운전사들에 대한 취업 비자 발급을 전면 중단했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 현지시각 21일 SNS를 통해 “상업용 트럭 운전사 취업 비자를 즉각 전면 중단한다”고 밝혔다고 AFP와 로이터 통신이 보도했습니다.

루비오 장관은 “미국 도로에서 대형 트랙터와 트레일러를 모는 외국인 운전사들이 늘어나면서 미국인의 생명이 위협을 당하고 있다”며 “미국인 운전사들의 생계도 악화하고 있다”고 주장했습니다.

이 같은 조치는 외국인 트럭 운전자의 대형 교통사고 직후에 나왔습니다.

앞서 인도 국적의 트럭 운전자가 플로리다의 한 고속도로에서 불법 유턴을 하다 교통사고를 냈고, 이 사고로 3명이 숨졌습니다.

경찰은 이 운전자가 경찰과 소방 차량만 유턴을 할 수 있는 ‘공무 한정’(Official Use Only) 표지가 있는 지점에서 불법 유턴을 하다 사고를 냈다고 밝혔습니다.

이 운전자는 합법적인 체류 자격이 없고 영어도 하지 못하는 것으로 알려졌습니다.

도널드 트럼프 대통령은 외국인 트럭 운전사들이 영어를 하지 못해 대형 교통사고 위험이 있다는 우려를 지속해서 제기해왔습니다.

지난 4월에는 미국 내 상용차 운전자들은 반드시 영어 능력 기준을 충족해야 한다는 행정명령에 서명하기도 했습니다.

이는 미국인 트럭 운전사 가운데 상당수가 트럼프 지지자임을 고려한 것으로 풀이됩니다.

2023년을 기준으로 미국 트럭 운전사의 약 16%는 외국인으로 추정됩니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국, 외국인 대형트럭 운전사 비자발급 중단
    • 입력 2025-08-22 11:55:46
    • 수정2025-08-22 11:56:51
    국제
미국이 외국인 상업용 대형트럭 운전사들에 대한 취업 비자 발급을 전면 중단했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 현지시각 21일 SNS를 통해 “상업용 트럭 운전사 취업 비자를 즉각 전면 중단한다”고 밝혔다고 AFP와 로이터 통신이 보도했습니다.

루비오 장관은 “미국 도로에서 대형 트랙터와 트레일러를 모는 외국인 운전사들이 늘어나면서 미국인의 생명이 위협을 당하고 있다”며 “미국인 운전사들의 생계도 악화하고 있다”고 주장했습니다.

이 같은 조치는 외국인 트럭 운전자의 대형 교통사고 직후에 나왔습니다.

앞서 인도 국적의 트럭 운전자가 플로리다의 한 고속도로에서 불법 유턴을 하다 교통사고를 냈고, 이 사고로 3명이 숨졌습니다.

경찰은 이 운전자가 경찰과 소방 차량만 유턴을 할 수 있는 ‘공무 한정’(Official Use Only) 표지가 있는 지점에서 불법 유턴을 하다 사고를 냈다고 밝혔습니다.

이 운전자는 합법적인 체류 자격이 없고 영어도 하지 못하는 것으로 알려졌습니다.

도널드 트럼프 대통령은 외국인 트럭 운전사들이 영어를 하지 못해 대형 교통사고 위험이 있다는 우려를 지속해서 제기해왔습니다.

지난 4월에는 미국 내 상용차 운전자들은 반드시 영어 능력 기준을 충족해야 한다는 행정명령에 서명하기도 했습니다.

이는 미국인 트럭 운전사 가운데 상당수가 트럼프 지지자임을 고려한 것으로 풀이됩니다.

2023년을 기준으로 미국 트럭 운전사의 약 16%는 외국인으로 추정됩니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”

내년 R&D 투자 35.3조 원 ‘역대 최대’…“AI 산업 육성에 사활”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목

국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.