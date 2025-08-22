국민의힘 오늘 새 지도부 선출…결선 가능성 주목

동영상 고정 취소

국민의힘 새 지도부를 선출하는 전당대회가 오늘 오후 열립니다.



당 대표에 김문수, 안철수, 장동혁, 조경태, 4명의 후보가 도전한 가운데, 과반 득표자가 나오지 않을 경우 결선 투표가 진행될 가능성도 나옵니다.



박영민 기자의 보도입니다.



[리포트]



국민의힘은 오늘 오후 충북 청주에서 전당대회를 열고 새 지도부를 선출합니다.



이번 전당대회에서는 당 대표와 최고위원 4명, 청년최고위원 1명의 당선자가 나오게 됩니다.



차기 당 대표직엔 김문수 안철수 장동혁 조경태 후보가 맞붙었습니다.



탄핵 반대파인 김문수, 장동혁 후보가 2강을 형성한 가운데, 탄핵 찬성파 안철수, 조경태 후보로의 중도보수층 결집 여부가 관심입니다.



최고위원 후보로는 김근식 김민수 김재원 김태우 손범규 신동욱 양향자 최수진 등 8명이, 청년 최고위원 후보로는 손수조 우재준 2명이 출마했습니다.



당 선관위는 지난 20일부터 이틀간 당원 선거인단 투표와 일반 국민여론조사를 진행했습니다.



당원 투표는 80% 국민여론조사는 20%가 결과에 반영됩니다.



모바일과 ARS로 진행된 책임당원 최종 투표율은 44.39%로 집계됐습니다.



다만, 당 대표 후보 가운데 과반 득표자가 없을 경우 1,2위 후보간 결선 투표를 거쳐 오는 26일 대표를 선출하게 됩니다.



국민의힘 새 지도부 윤곽은 오늘 오후 5시쯤 드러날 전망입니다.



KBS 뉴스 박영민입니다.



