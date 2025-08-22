‘증권사 앱’ 소비자 만족도 3.55점…“편의성 중요”

동영상 고정 취소

한국소비자원이 주요 증권사 앱 7개의 소비자 만족도를 온라인으로 조사한 결과, 5점 만점을 기준으로 평균 3.55점으로 나타났다고 오늘 밝혔습니다.



직전 조사인 2021년 조사 결과보다 0.04점 하락한 수준입니다.



소비자 2천 백 명을 상대로 한 이번 조사는 확보 고객 비율과 월간 이용자 수가 가장 높은 증권사 앱 7개에 대해 진행됐습니다.



증권사 앱의 핵심 서비스 요인별 만족도를 보면 가입·변경 편의성이 4.19점으로 가장 높은 점수를 기록했습니다.



반면 혜택·이벤트의 다양성과 유용성, 혜택 제공의 적절성은 3.54점으로 점수가 가장 낮았습니다.



