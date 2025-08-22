스포츠K

[영상] 노시환과 박정우, 순간의 착각이 만든 엄청난 후폭풍

입력 2025.08.22 (12:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로야구 KIA가 키움에 한 점 차로 져 2연패 했습니다.

11대 10으로 뒤진 9회 말 1사 만루의 천금 같은 기회를 잡았지만, 김태군의 좌익수 직선타 때 2루 주자 박정우가 주루사를 당해 허무하게 패했습니다.

박정우의 순간적인 판단이 아쉬웠습니다.

한화 노시환은 번트 타구 방향을 착각해 무사 만루를 허용했고, 그 결과는 두산 박계범의 만루홈런이었습니다.

한화는 5연패 했습니다.

순간의 오판 혹은 착각이 만든 엄청난 후폭풍이었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [영상] 노시환과 박정우, 순간의 착각이 만든 엄청난 후폭풍
    • 입력 2025-08-22 12:58:07
    스포츠K
프로야구 KIA가 키움에 한 점 차로 져 2연패 했습니다.

11대 10으로 뒤진 9회 말 1사 만루의 천금 같은 기회를 잡았지만, 김태군의 좌익수 직선타 때 2루 주자 박정우가 주루사를 당해 허무하게 패했습니다.

박정우의 순간적인 판단이 아쉬웠습니다.

한화 노시환은 번트 타구 방향을 착각해 무사 만루를 허용했고, 그 결과는 두산 박계범의 만루홈런이었습니다.

한화는 5연패 했습니다.

순간의 오판 혹은 착각이 만든 엄청난 후폭풍이었습니다.
정충희
정충희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.