[영상] 노시환과 박정우, 순간의 착각이 만든 엄청난 후폭풍
입력 2025.08.22 (12:58)
프로야구 KIA가 키움에 한 점 차로 져 2연패 했습니다.
11대 10으로 뒤진 9회 말 1사 만루의 천금 같은 기회를 잡았지만, 김태군의 좌익수 직선타 때 2루 주자 박정우가 주루사를 당해 허무하게 패했습니다.
박정우의 순간적인 판단이 아쉬웠습니다.
한화 노시환은 번트 타구 방향을 착각해 무사 만루를 허용했고, 그 결과는 두산 박계범의 만루홈런이었습니다.
한화는 5연패 했습니다.
순간의 오판 혹은 착각이 만든 엄청난 후폭풍이었습니다.
정충희 기자 leo@kbs.co.kr정충희 기자의 기사 모음
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.