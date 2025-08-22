뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 서울에도 폭염경보…주말, 무더위 계속

입력 2025.08.22 (13:00) 수정 2025.08.22 (13:02)

전국이 폭염특보로 뒤덮여 있습니다.

서울 등 수도권과 충청 많은 지역에 폭염경보가 확대된 가운데 강원 일부 산지에도 폭염주의보가 내려졌습니다.

오늘 서울의 낮 기온 34도, 삼척 36도, 구미 37도까지 오르는 등 체감온도가 35도 안팎까지 올라 매우 덥겠습니다.

내일은 절기 '처서'이지만 서울의 낮 기온 34도까지 올라 평년보다 5도 정도 높겠습니다.

당분간 한낮에는 폭염이 밤에는 열대야가 나타나겠습니다.

오늘 전국에 가끔 구름 많겠고 오후부터 저녁 사이 남부지방과 제주도에는 5~60mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

낮 기온은 강릉 35도, 광주 34도, 대구 36도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

당분간 무더위 속에 소나기가 자주 내리겠습니다.

다음 주 월요일에는 수도권과 강원도를 시작으로 화요일에는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:남현서

공지·정정

