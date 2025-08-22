국제

일 정부, 후쿠시마 원전 ‘제염토’ 부처 화단에 활용 추진

입력 2025.08.22 (13:10) 수정 2025.08.22 (13:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본 후쿠시마 원전에서 누출된 방사성 물질 제거 과정에서 나온 흙, ‘제염토’의 일부가 일본 정부 부처 청사 화단 등에 깔릴 전망입니다.

요미우리신문 등은 오늘(22일) 일본 정부가 지난 7월 제염토로 총리 관저 앞마당을 새로 조성한 데 이어, 다음 달부터는 외무성과 경제산업성 등 중앙 부처의 화단 10곳에도 제염토를 사용하기로 했다고 전했습니다.

이는 시민들의 거부감 때문에 진척을 보지 못해 온 제염토 활용 사례를 만들어, 이해를 확산하려는 취지라고 신문은 설명했습니다.

제염토는 원전 사고 뒤 주변 주택과 농지 등에서 오염 제거 작업을 하며 벗겨낸 흙으로, 2045년 3월까지 후쿠시마현 밖에서 최종 처분한다는 원칙은 이미 법률로 규정돼 있습니다.

이에 따라 일본 정부는 그동안 방사성 농도가 일정 수준 이하인 흙을 도쿄를 비롯한 후쿠시마현 밖 지역에 반입해 공공시설 등에 활용하려는 사업을 추진했지만, 현지 주민 반대로 제대로 진행하지 못하고 중단해 왔습니다.

지난 7월 일본 총리 관저 앞마당에 반입해 사용한 게 후쿠시마현 밖에서 제염토가 활용된 첫 사례입니다.

현재 후쿠시마현 중간 저장 시설에 보관된 제염토는 약 1천410만㎥에 이릅니다.

[사진 출처 : 교도=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일 정부, 후쿠시마 원전 ‘제염토’ 부처 화단에 활용 추진
    • 입력 2025-08-22 13:10:01
    • 수정2025-08-22 13:15:45
    국제
일본 후쿠시마 원전에서 누출된 방사성 물질 제거 과정에서 나온 흙, ‘제염토’의 일부가 일본 정부 부처 청사 화단 등에 깔릴 전망입니다.

요미우리신문 등은 오늘(22일) 일본 정부가 지난 7월 제염토로 총리 관저 앞마당을 새로 조성한 데 이어, 다음 달부터는 외무성과 경제산업성 등 중앙 부처의 화단 10곳에도 제염토를 사용하기로 했다고 전했습니다.

이는 시민들의 거부감 때문에 진척을 보지 못해 온 제염토 활용 사례를 만들어, 이해를 확산하려는 취지라고 신문은 설명했습니다.

제염토는 원전 사고 뒤 주변 주택과 농지 등에서 오염 제거 작업을 하며 벗겨낸 흙으로, 2045년 3월까지 후쿠시마현 밖에서 최종 처분한다는 원칙은 이미 법률로 규정돼 있습니다.

이에 따라 일본 정부는 그동안 방사성 농도가 일정 수준 이하인 흙을 도쿄를 비롯한 후쿠시마현 밖 지역에 반입해 공공시설 등에 활용하려는 사업을 추진했지만, 현지 주민 반대로 제대로 진행하지 못하고 중단해 왔습니다.

지난 7월 일본 총리 관저 앞마당에 반입해 사용한 게 후쿠시마현 밖에서 제염토가 활용된 첫 사례입니다.

현재 후쿠시마현 중간 저장 시설에 보관된 제염토는 약 1천410만㎥에 이릅니다.

[사진 출처 : 교도=연합뉴스]
조태흠
조태흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.