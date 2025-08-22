서부지법 폭력 난입·방화 모의한 30대 남성 징역 4년6개월

지난 1월 서부지법 폭력 난입 사태 당시 법원에 침입하고 방화를 모의한 혐의를 받는 30대 남성이 징역형을 선고받았습니다.



서울서부지법 형사합의11부(김우현 부장판사)는 22일 특수건조물침입·특수공무집행방해·현주건조물방화미수 등 혐의를 받는 손 모 씨에게 징역 4년 6개월을 선고했습니다.



손 씨는 지난 1월 19일 윤석열 전 대통령 구속 직후 서부지법에 침입해 CCTV 등 장비를 파손하고 경찰을 폭행한 혐의를 받습니다.



또 당시 방화를 시도한 10대 심 모 씨에게서 기름통을 받고, 약 15초간 법원 1층 내부에 기름을 뿌린 혐의도 받습니다.



심 씨는 이후 라이터로 종이에 불을 붙인 뒤 법원 안으로 던진 것으로 조사됐으며, 지난 1일 1심에서 징역 5년을 선고받았습니다.



손 씨는 심 씨가 불을 지른 것을 몰랐기 때문에 방화를 공모한 게 인정되지 않는다고 주장했습니다.



하지만 재판부는 "기름을 뿌리는 행위는 통상적으로 불을 붙이기 위한 사전 행위로 볼 수 있다"며 "자신이 뿌린 기름에 불을 붙이게 될 것을 전혀 예상하지 않았다고 보기 어렵다"고 판단했습니다.



이어 "이런 행위는 사법부에 대한 위협에 그치는 게 아니라 공공의 안전과 무고한 다수의 신체, 생명 또는 재산에 중대한 피해를 줄 위험성이 있다"고 지적했습니다.



재판부는 다만 방화가 미수에 그친 점, 범행 이후 자수한 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!