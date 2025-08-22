영상K

내일 ‘기우제’ 지내는 강릉…75% 제한급수 빨라지나 [지금뉴스]

입력 2025.08.22 (13:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉 상황이 심각합니다.

지난 20일부터 수도계량기 50%를 잠가 제한 급수에 들어갔는데, 곧 75%까지 잠글 것으로 보입니다.

농촌용수 종합정보시스템을 보면, 영동 지역만 빨간 점들이 보입니다.

이 중 오봉저수지 저수율은 어제 19.9%였지만, 오늘 18.9%로 떨어졌습니다.

평년이 69% 정도니까, 최근 가뭄이 얼마나 심각한지 알 수 있습니다.

오봉저수지는 강릉 지역 87%의 생활용수를 공급하는 수원입니다.

강릉시는 5만 3천여 가구를 대상으로 수도계량기 50% 잠그기를 진행했지만, 현재 시행된 가구는 47%에 그치고 있습니다.

연일 폭염이 이어지고 있고, 열대야까지 찾아오면서 물 사용량이 예상보다 줄지 않고 있습니다.

게다가 관광객과 피서객이 몰리는 주말과 휴일을 앞두고 물 사용량이 늘어날 것으로 예상됩니다.

애초 강릉시는 오봉저수지 저수율이 15%로 떨어지는 시점을 오는 28일로 예상했지만, 이보다 더 빨라질 거란 전망이 나옵니다.

저수율이 15% 밑으로 떨어지면 수도계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 하게 되고, 농업용수 공급도 중단됩니다.

강릉에는 이번 주말은 물론이고, 다음 주에도 구름만 낀다는 예보만 있고 비 소식은 없습니다.

강릉단오제보존회는 내일(23일) 대관령 산신각에서 '기우제'까지 지내기로 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 내일 ‘기우제’ 지내는 강릉…75% 제한급수 빨라지나 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-22 13:39:02
    영상K
최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉 상황이 심각합니다.

지난 20일부터 수도계량기 50%를 잠가 제한 급수에 들어갔는데, 곧 75%까지 잠글 것으로 보입니다.

농촌용수 종합정보시스템을 보면, 영동 지역만 빨간 점들이 보입니다.

이 중 오봉저수지 저수율은 어제 19.9%였지만, 오늘 18.9%로 떨어졌습니다.

평년이 69% 정도니까, 최근 가뭄이 얼마나 심각한지 알 수 있습니다.

오봉저수지는 강릉 지역 87%의 생활용수를 공급하는 수원입니다.

강릉시는 5만 3천여 가구를 대상으로 수도계량기 50% 잠그기를 진행했지만, 현재 시행된 가구는 47%에 그치고 있습니다.

연일 폭염이 이어지고 있고, 열대야까지 찾아오면서 물 사용량이 예상보다 줄지 않고 있습니다.

게다가 관광객과 피서객이 몰리는 주말과 휴일을 앞두고 물 사용량이 늘어날 것으로 예상됩니다.

애초 강릉시는 오봉저수지 저수율이 15%로 떨어지는 시점을 오는 28일로 예상했지만, 이보다 더 빨라질 거란 전망이 나옵니다.

저수율이 15% 밑으로 떨어지면 수도계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 하게 되고, 농업용수 공급도 중단됩니다.

강릉에는 이번 주말은 물론이고, 다음 주에도 구름만 낀다는 예보만 있고 비 소식은 없습니다.

강릉단오제보존회는 내일(23일) 대관령 산신각에서 '기우제'까지 지내기로 했습니다.
김시원
김시원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.