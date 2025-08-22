사회

‘알펜시아 입찰방해’ 의혹 최문순 “헐값매각 혐의 말도 안돼”

입력 2025.08.22 (13:39) 수정 2025.08.22 (13:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최문순 전 강원도지사가 평창 알펜시아 리조트 입찰방해 의혹과 관련해 리조트를 KH그룹에 헐값에 넘겼다는 혐의에 대해 “말도 안 된다”는 입장을 밝혔습니다.

최 전 지사는 오늘(22일) 서울중앙지법 형사1단독(부장판사 이춘근) 심리로 열린 입찰방해 및 부패방지법 위반 혐의 첫 공판에 출석한 뒤 취재진과 만나 검찰의 공소사실에 대해 “무슨 소리인지 모르겠다”면서 “우리가 KH그룹에 200억 원 이득을 주고 싸게 팔았다는 건 말도 안 된다”고 말했습니다.

그러면서 “(알펜시아 리조트의) 시장가격은 최고 많이 봐야 한 5천억 원 정도”라고 밝혔습니다.

최 전 지사는 “대북송금 사건 수사와 관련해 별건으로 (검찰) 수사가 들어간 것”이라고 주장했습니다.

현재 해외 도피 중인 KH그룹 배상윤 회장에 대해서는 “그분과 연락하는 게 아니니 언제 들어올지는 저도 잘 모르겠다”면서 “빨리 들어와서 사실을 이야기할 것”이라고 말했습니다.

최 전 지사 측은 오늘 재판에서 공소사실에 대한 인부(인정 또는 부인) 입장은 정확히 밝히지 않고, 먼저 검찰에 공소사실을 특정해달라고 요청했습니다.

재판부는 다음 달 17일 오전 재판을 이어가기로 했습니다.

최 전 지사는 강원도 산하 강원개발공사가 공개입찰을 통해 알펜시아 리조트를 매각할 당시 입찰가격 등 미공개 정보를 KH그룹에 알려줘 헐값에 매각한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

강원도는 평창 동계올림픽이 끝난 뒤 재정난 등으로 알펜시아 리조트 공개 매각에 나섰습니다. 하지만 4차례 유찰된 뒤 결국 2021년 경쟁입찰 방식으로 KH그룹의 특수목적법인인 KH강원개발에 7,115억 원에 매각됐습니다.

그런데 입찰에 KH그룹 계열사(KH강원개발·KH리츠)들만 참여한 사실이 드러나면서 담합 의혹이 불거졌습니다. 검찰은 이 과정에서 KH그룹이 200억 원 상당의 이익을 봤다고 판단했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘알펜시아 입찰방해’ 의혹 최문순 “헐값매각 혐의 말도 안돼”
    • 입력 2025-08-22 13:39:24
    • 수정2025-08-22 13:42:52
    사회
최문순 전 강원도지사가 평창 알펜시아 리조트 입찰방해 의혹과 관련해 리조트를 KH그룹에 헐값에 넘겼다는 혐의에 대해 “말도 안 된다”는 입장을 밝혔습니다.

최 전 지사는 오늘(22일) 서울중앙지법 형사1단독(부장판사 이춘근) 심리로 열린 입찰방해 및 부패방지법 위반 혐의 첫 공판에 출석한 뒤 취재진과 만나 검찰의 공소사실에 대해 “무슨 소리인지 모르겠다”면서 “우리가 KH그룹에 200억 원 이득을 주고 싸게 팔았다는 건 말도 안 된다”고 말했습니다.

그러면서 “(알펜시아 리조트의) 시장가격은 최고 많이 봐야 한 5천억 원 정도”라고 밝혔습니다.

최 전 지사는 “대북송금 사건 수사와 관련해 별건으로 (검찰) 수사가 들어간 것”이라고 주장했습니다.

현재 해외 도피 중인 KH그룹 배상윤 회장에 대해서는 “그분과 연락하는 게 아니니 언제 들어올지는 저도 잘 모르겠다”면서 “빨리 들어와서 사실을 이야기할 것”이라고 말했습니다.

최 전 지사 측은 오늘 재판에서 공소사실에 대한 인부(인정 또는 부인) 입장은 정확히 밝히지 않고, 먼저 검찰에 공소사실을 특정해달라고 요청했습니다.

재판부는 다음 달 17일 오전 재판을 이어가기로 했습니다.

최 전 지사는 강원도 산하 강원개발공사가 공개입찰을 통해 알펜시아 리조트를 매각할 당시 입찰가격 등 미공개 정보를 KH그룹에 알려줘 헐값에 매각한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

강원도는 평창 동계올림픽이 끝난 뒤 재정난 등으로 알펜시아 리조트 공개 매각에 나섰습니다. 하지만 4차례 유찰된 뒤 결국 2021년 경쟁입찰 방식으로 KH그룹의 특수목적법인인 KH강원개발에 7,115억 원에 매각됐습니다.

그런데 입찰에 KH그룹 계열사(KH강원개발·KH리츠)들만 참여한 사실이 드러나면서 담합 의혹이 불거졌습니다. 검찰은 이 과정에서 KH그룹이 200억 원 상당의 이익을 봤다고 판단했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.