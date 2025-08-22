폭염경보 확대…주말에도 무더워

서울의 폭염주의보가 폭염경보로 강화되는 등 전국에 폭염경보가 확대됐습니다.



전국에 가끔 구름이 많은 가운데 매우 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.



저녁까지 남부지방에는 가끔 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 영남 지역엔 최대 60mm로 제법 많은 양이 내리는 곳도 있겠습니다.



주말에도 전국에 구름이 많은 가운데 토요일은 중부지방에, 일요일은 중부지방과 영남에 소나기가 내리겠습니다.



무더위가 꺽인다는 절기 '처서'인 내일도 폭염은 계속되겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 27도, 강릉 28도 등을 보이며 밤사이 많은 지역에서 열대야가 나타나겠습니다.



낮에도 서울 34도, 대구 36도 등 전국이 31도에서 36도를 보이며, 찜통 더위가 이어지겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



무더위는 다음주에도 계속될 전망입니다.



