경제

정부 “올해 GDP 0.9% 성장”…내수 회복세에도 0%대

입력 2025.08.22 (14:00) 수정 2025.08.22 (14:10)

정부가 올해 경제성장률을 0.9%로 수정 전망했습니다.

기획재정부는 오늘(22일) ‘새 정부 경제성장전략’을 발표하면서, 올해 우리 경제는 0.9% 성장할 것이라고 밝혔습니다.

앞서 올해 초 발표한 성장률 전망치 1.8%의 절반 수준으로 한국은행(0.8%), 한국개발연구원(0.8%) 전망과 비슷합니다.

성장률 전망치를 낮춘 데에는 수출 둔화와 건설 부진이 크게 작용했습니다.

특히 건설투자는 2023년 수주·착공 감소의 영향과 누적된 지방 미분양으로 올해 8.2% 감소할 것으로 전망됐습니다.

올해 수출은 0.2% 증가로 증가세가 둔화할 것으로 봤습니다.

미국 관세 영향으로 자동차·철강, 석유제품·화학 등이 타격을 입을 거로 전망했습니다.

다만, 민간 소비는 추경 등의 정책 효과로 하반기에 회복세가 확대돼 연간 1.3% 증가할 것으로 예상했습니다.

김재훈 기재부 경제정책국장은 “상반기 실적이 전년 동기 대비로 보면 0%대 초반밖에 안 된다”며 “연간 0.9% 성장하려면 하반기에는 1%대 중반 정도 성장해야 한다”고 설명했습니다,

올해 소비자물가 상승률은 당초 전망(1.8%)보다 높은 2%로 내다봤습니다.

2%를 상회하는 올해 상반기 물가 상승률을 반영한 것입니다.

김재훈 국장은 “(물가 상승률은) 물가안정 목표인 2% 내외에서 계속 등락하고 있기 때문에 거시경제정책 차원의 인플레이션을 우려할 여건은 아니”라고 말했습니다.

다만, 일부 먹거리 등 품목별로 불안 요인이 있다며 수급 조절, 할인 지원 등 정책을 계속하고 공공요금도 안정적으로 관리해 나가겠다고 밝혔습니다.

내년 경제성장률은 1.8%로 전망했습니다.

[사진 출처 : 게티이미지]

