광주은행, (재)남도장터와 금고 약정 체결

광주은행이 전남도가 출연해 운영하는 남도장터 금고로 선정됐습니다.이번 금고 선정은 일반 경쟁입찰을 통해 진행됐으며 광주은행이 단독으로 참여해 금고 지정 심의위원회의 심의를 거쳐 최종 금고 은행으로 선정됐습니다.광주은행은 앞으로 3년동안 남도장터의 각종 수입금 수납과 지출금 집행 등 자금 운용 전반을 담당할 예정입니다.남도장터는 "광주은행과의 협력을 통해 지역 상생 가치 실현과 농어가 소득 증대에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.