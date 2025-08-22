[오후날씨 꿀팁] 주말에도 폭염 이어져요

동영상 고정 취소

서울도 폭염 경보로 강화된 가운데 전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 내려져 있습니다.



현재 강릉은 36.4도까지 오르는 등 붉은 색으로 보이는 강원 동해안과 영남 내륙 지역은 35도를 넘어섰고, 그 밖의 대부분 지역도 33도 안팎까지 올랐습니다.



체감 온도도 높아 온열 질환에 주의해야 합니다.



토요일인 내일은 처서 절기지만 한낮에 서울 34도까지 오르는 등 주말 동안에도 폭염이 이어지겠고, 밤엔 열대야가 나타나겠습니다.



대기가 불안정해 소나기가 오는 곳이 많겠습니다.



현재 전국에 구름이 다소 지나고 있습니다.



저녁까지 남부와 제주도엔 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울,광주, 부산 34도, 대전 35도, 대구 36도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 1미터 안팎으로 낮게 일겠습니다.



다음 주 월요일 밤 수도권과 강원도엔 비가 예상됩니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:남현서



