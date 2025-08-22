정치

김 총리 “재생에너지 대폭 확대…RE100 전용 산단 신속 조성”

입력 2025.08.22 (14:12) 수정 2025.08.22 (14:14)

김민석 국무총리는 태양광, 풍력 등 재생에너지를 대폭 확대하고, 재생에너지를 100% 사용하는 ‘RE100’ 전용 산업단지를 신속히 조성하겠다고 밝혔습니다.

김 총리는 오늘(22일) 서울 한 호텔에서 2050탄소중립녹색성장위원회 주최로 열린 ‘2025 탄소중립·녹색성장 글로벌 협력 콘퍼런스’ 개회사에서 이같이 언급했습니다.

김 총리는 “산불, 폭염, 폭우 등 자연재해를 경험하고 있다”면서 “재생에너지 중심으로 에너지 대전환을 이뤄가기 위한 계획을 발표했다”고 강조했습니다.

이어, “한국은 그린뉴딜 공적개발원조 추진전략을 수립하고 ‘그린 ODA(공적개발원조)’를 지속해 확대하는 중”이라는 점을 언급하며, “대한민국은 녹색 전환을 위해 국제사회와 긴밀히 협력하겠다”고 덧붙였습니다.

김 총리는 또, 올해 11월 브라질에서 열리는 제30차 유엔 기후변화총회에 맞춰 각국이 온실가스 감축목표를 담은 기후 대응 계획을 제출해야 한다며 “대한민국 정부도 도전적이고 실현할 수 있는 목표를 마련 중”이라고 전했습니다.

오늘 행사에서는 온실가스 감축 및 2035 국가 온실가스 감축 목표, 기후테크 및 글로벌 협력. 청정에너지 협력 등 의제에 대한 발표와 토론이 이뤄졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

서지영 기자

