가평·포천 대상 ‘경기도 5070 일자리박람회’, 다음 달 2일 개최

입력 2025.08.22 (14:15) 수정 2025.08.22 (14:21)

경기도와 경기도일자리재단, 가평군, 포천시가 다음 달 2일 포천종합체육관에서 50~70대 중장년층의 재취업을 지원하는 ‘2025 경기도 5070 일자리박람회 in(인) 포천+가평’을 개최한다고 밝혔습니다.

이번 행사는 ‘2025년 경기도 5070 일자리박람회(경기 5070 그레잇잡투어)’의 일환으로, 도내 중장년 구직자에게 맞춤형 채용 정보와 상담 기회를 제공하는 순회형 일자리 박람회입니다.

현장에는 30개 기업이 참여해 채용 부스를 운영하며, 구직자와의 현장 면접을 통해 채용 계획을 제공할 계획입니다.

또 직접 참여하기가 어려운 50여 개 기업은 채용 게시대를 통해 모집 공고를 게시하고, 구직자가 제출한 이력서를 바탕으로 접수를 대행하는 방식의 구인 활동이 진행됩니다.

구직자의 경쟁력 강화를 위해 이력서 상담, 경력 코칭, 재무 상담이 진행되며, 중장년 유망 직업을 직접 체험할 수 있는 부스도 마련될 예정입니다.

참여를 희망하는 중장년 구직자는 현장 등록 또는 공식 누리집(https://5070job.com)에서 사전 신청을 통해 참여할 수 있습니다.

