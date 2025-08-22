[영상] K리그 오심 인정…현장에서 VAR 했더라면?

동영상 고정 취소

K리그 심판위원회가 지난 15일 포항과 안양의 경기에서 두 번의 치명적인 오심이 있었다고 인정했습니다.



경고가 주어진 포항 이호재의 팔꿈치 가격에 대해 2경기 출장 정지라는 사후 징계를 내렸고, 퇴장을 당한 안양 권경원의 징계는 모두 거둬들였습니다.



오심은 있을 수 있지만, 한 경기에서 두 번이나 경기 결과를 바꿀 수도 있는 결정적인 오심이 나오면서 논란이 커지고 있습니다.



당시 김종혁 심판은 리플레이 영상을 확인하지 않았는데, VAR을 실시했다면 더 정확한 판단을 하지 않았을까 하는 아쉬움이 남습니다.



부정확한 인간의 눈을 보조하기 위해 만든 제도인 VAR을 더 적극적으로 활용할 필요가 있다는 목소리가 커진 상황입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!