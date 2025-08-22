경제

삼성페이, 현대카드 등록·결제 오류…출근길 이용자 불편

입력 2025.08.22 (14:41) 수정 2025.08.22 (15:11)

삼성전자 스마트폰 간편결제 서비스 '삼성페이'에서 결제 오류가 발생해 출근길 이용자들이 불편을 겪었습니다.

오늘(22일) 삼성페이에서는 오전 6시 10분쯤 현대카드 등록 및 결제 오류가 발생했다가 약 2시간 40분 뒤인 8시 50분쯤 복구됐습니다.

삼성전자는 이와 관련해 삼성페이에 공지를 통해 "현대카드 등록 및 결제 오류가 종료돼 현재 정상 사용 가능하다"면서 "추가 문의 사항이 있으면 현대카드 고객센터로 연락 달라"고 밝혔습니다.

삼성전자 관계자는 현대카드 측에서 발생한 문제인지 파악 중이라고 설명했습니다.

올해 들어 삼성페이에서 결제 오류가 발생한 건 지난 4월과 6월에 이어 이번이 세 번째입니다.

한편, 이와 관련해 현대카드 관계자는 "삼성페이 목동전산센터와 현대카드 간 연결되어 있는 회선 불안정으로 결제 및 등록이 원활치 않았다"면서 "현재 조치 완료됐다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

정재우
정재우 기자

