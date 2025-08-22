문화

문화계 거장들이 추천한 영화는?…BIFF ‘까르뜨 블랑슈’ 개최

입력 2025.08.22 (14:48) 수정 2025.08.22 (14:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산국제영화제(BIFF)에서 국내외 영화·문화계 명사들이 직접 추천한 작품을 함께 감상하고 이야기를 나누는 자리가 마련됩니다.

부산국제영화제 사무국은 특별기획 프로그램 ‘까르뜨 블랑슈’를 진행한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

이번 프로그램에서는 국내외 영화, 문화계 명사들이 직접 선정한 추천작을 상영한 뒤 작품에 얽힌 경험과 깊이 있는 감상을 관객과 나눌 예정입니다.

이번 행사에는 봉준호 감독을 비롯해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 감독 매기 강, 배우 강동원, 소설가 은희경, 언론인 손석희 등이 참여합니다.

봉준호 감독은 아오야마 신지 감독의 ‘유레카’를, 매기 강 감독은 봉준호 감독의 ‘괴물’을 추천했습니다.

또, 배우 강동원은 자신이 출연한 최초의 한국형 히어로 무비인 ‘전우치’를, 소설가 은희경은 미야케 쇼 감독의 ‘너의 눈을 들여다보면’을 선정했습니다.

제30회 부산국제영화제는 다음 달 17일부터 열흘 동안 해운대구 영화의전당 일원에서 열립니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 부산국제영화제 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 문화계 거장들이 추천한 영화는?…BIFF ‘까르뜨 블랑슈’ 개최
    • 입력 2025-08-22 14:48:03
    • 수정2025-08-22 14:52:23
    문화
부산국제영화제(BIFF)에서 국내외 영화·문화계 명사들이 직접 추천한 작품을 함께 감상하고 이야기를 나누는 자리가 마련됩니다.

부산국제영화제 사무국은 특별기획 프로그램 ‘까르뜨 블랑슈’를 진행한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

이번 프로그램에서는 국내외 영화, 문화계 명사들이 직접 선정한 추천작을 상영한 뒤 작품에 얽힌 경험과 깊이 있는 감상을 관객과 나눌 예정입니다.

이번 행사에는 봉준호 감독을 비롯해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 감독 매기 강, 배우 강동원, 소설가 은희경, 언론인 손석희 등이 참여합니다.

봉준호 감독은 아오야마 신지 감독의 ‘유레카’를, 매기 강 감독은 봉준호 감독의 ‘괴물’을 추천했습니다.

또, 배우 강동원은 자신이 출연한 최초의 한국형 히어로 무비인 ‘전우치’를, 소설가 은희경은 미야케 쇼 감독의 ‘너의 눈을 들여다보면’을 선정했습니다.

제30회 부산국제영화제는 다음 달 17일부터 열흘 동안 해운대구 영화의전당 일원에서 열립니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 부산국제영화제 제공]
임재성
임재성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 <br>친서 전달

이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 친서 전달
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진<br>…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.