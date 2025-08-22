“이 갈고 만들었어요” 스트레이 키즈, 정규 4집 ‘카르마’ 발표

그룹 스트레이 키즈가 오늘(22일) 정규 4집 ‘카르마’(KARMA)를 발표하고 새로운 활동에 돌입합니다.



스트레이 키즈는 오늘(22일) 오전 서울 여의도에서 신보 발매 기념 기자 간담회를 열고 이를 갈고 만든 앨범이라며 “스트레이 키즈의 또 다른 색깔을 전 세계에 잘 알리는 게 목표”라고 밝혔습니다.



이 자리에서 멤버 창빈은 “지난 8년을 돌아보면 지금, 이 순간이 너무 감사할 뿐”이라며 “멤버들과 스테이(팬덤)가 믿어준 덕분에 역경을 극복했고 꿈만 같은 순간이 왔다”고 소감을 전했습니다.



멤버 승민은 앨범 수록곡 ‘세리머니’ 뮤직비디오를 두고 “여덟 멤버 모두가 축구나 야구 경기처럼 각자의 위치에서 최선을 다하면서 같은 목표를 향해 가고 있다는 생각에서 스포츠 콘셉트를 떠올렸다”고 설명했습니다.



스트레이 키즈는 지난해 8월부터 11개월에 걸쳐 월드 투어 ‘도미네이트’(dominATE)로 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움 등 전 세계 대형 공연장 13곳에 K-팝 가수 최초로 입성했습니다.



월드 투어를 두고 멤버 현진은 “죽기 직전까지 무언가 하나를 떠올린다면 이번 스타디움 공연장에서 바라본 ‘스테이’의 눈빛일 것”이라고 말했습니다.



앨범 ‘카르마’는 스트레이 키즈가 2023년 6월 3집 ‘파이브스타’(★★★★★) 이후 2년 2개월 만에 발표하는 정규앨범입니다.



앨범에는 ‘세리머니’를 비롯해 ‘삐처리’, ‘크리드’(CREED), ‘엉망’, ‘인 마이 헤드’(In My Head), ‘반전’ 등 총 11곡이 수록됐습니다.



앞서 스트레이 키즈는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 6개 작품 연속으로 1위를 기록했으며, 이번 4집까지 ‘빌보드 200’ 정상에 오른다면 BTS를 제치고 K-팝 사상 최다인 7개 작품 1위 신기록을 달성하게 됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



