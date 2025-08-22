문화

‘빌보드 1위’ 팝스타 도자 캣, 12월 첫 내한 공연

입력 2025.08.22 (15:02) 수정 2025.08.22 (15:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

팝스타 도자 캣이 오는 12월 13일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 10홀에서 첫 내한 공연을 연다고 공연 기획사 라이브네이션코리아가 오늘(22일) 밝혔습니다.

도자 캣은 2014년 미니앨범 ‘퍼!’(Purrr!)로 데뷔해 2018년 첫 스튜디오 앨범 ‘아말라’(Amala) 이후 대중적 성공을 거뒀습니다.

주요 음원 성과로는 2019년 발표한 정규 2집 ‘핫 핑크’(Hot Pink)가 전 세계에서 재생 수 70억을 달성했고 수록곡 ‘세이 소’(Say so)가 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 차지했습니다.

또, 시저와 협업한 싱글 ‘키스 미 모어’(Kiss Me More)로 전 세계 재생수 30억 회를 넘겼고, 이 노래로 ‘그래미 어워즈’에서 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’를 수상했습니다.

4집 수록곡 ‘페인트 더 타운 레드’(Pain The Town Red)로도 미국 빌보드 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 모두 석권했습니다.

도자 캣은 내한 공연에 앞서 다음 달 새 앨범을 발표할 예정입니다.

[사진 출처 : 라이브네이션코리아 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘빌보드 1위’ 팝스타 도자 캣, 12월 첫 내한 공연
    • 입력 2025-08-22 15:02:34
    • 수정2025-08-22 15:14:17
    문화
팝스타 도자 캣이 오는 12월 13일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 10홀에서 첫 내한 공연을 연다고 공연 기획사 라이브네이션코리아가 오늘(22일) 밝혔습니다.

도자 캣은 2014년 미니앨범 ‘퍼!’(Purrr!)로 데뷔해 2018년 첫 스튜디오 앨범 ‘아말라’(Amala) 이후 대중적 성공을 거뒀습니다.

주요 음원 성과로는 2019년 발표한 정규 2집 ‘핫 핑크’(Hot Pink)가 전 세계에서 재생 수 70억을 달성했고 수록곡 ‘세이 소’(Say so)가 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 차지했습니다.

또, 시저와 협업한 싱글 ‘키스 미 모어’(Kiss Me More)로 전 세계 재생수 30억 회를 넘겼고, 이 노래로 ‘그래미 어워즈’에서 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’를 수상했습니다.

4집 수록곡 ‘페인트 더 타운 레드’(Pain The Town Red)로도 미국 빌보드 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 모두 석권했습니다.

도자 캣은 내한 공연에 앞서 다음 달 새 앨범을 발표할 예정입니다.

[사진 출처 : 라이브네이션코리아 제공]
김현수
김현수

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 <br>친서 전달

이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 친서 전달
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진<br>…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.