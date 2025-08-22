‘빌보드 1위’ 팝스타 도자 캣, 12월 첫 내한 공연

팝스타 도자 캣이 오는 12월 13일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 10홀에서 첫 내한 공연을 연다고 공연 기획사 라이브네이션코리아가 오늘(22일) 밝혔습니다.



도자 캣은 2014년 미니앨범 ‘퍼!’(Purrr!)로 데뷔해 2018년 첫 스튜디오 앨범 ‘아말라’(Amala) 이후 대중적 성공을 거뒀습니다.



주요 음원 성과로는 2019년 발표한 정규 2집 ‘핫 핑크’(Hot Pink)가 전 세계에서 재생 수 70억을 달성했고 수록곡 ‘세이 소’(Say so)가 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 차지했습니다.



또, 시저와 협업한 싱글 ‘키스 미 모어’(Kiss Me More)로 전 세계 재생수 30억 회를 넘겼고, 이 노래로 ‘그래미 어워즈’에서 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’를 수상했습니다.



4집 수록곡 ‘페인트 더 타운 레드’(Pain The Town Red)로도 미국 빌보드 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 모두 석권했습니다.



도자 캣은 내한 공연에 앞서 다음 달 새 앨범을 발표할 예정입니다.



[사진 출처 : 라이브네이션코리아 제공]





