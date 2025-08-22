루비오 “미국, 우크라 안전보장 동참…주도는 유럽이”

미국이 우크라이나의 안전보장에 참여하겠지만 주도는 유럽이 해야 한다는 입장을 재차 유럽에 강조했다고 미 CNN방송이 현지 시각 21일 보도했습니다.



CNN방송은 유럽 외교관을 인용, 미 국무장관을 겸하는 마코 루비오 백악관 국가안보보좌관이 이날 유럽 카운터파트들과의 통화에서 이 같은 입장을 밝혔다고 전했습니다.



통화에는 북대서양조약기구(나토), 유럽연합(EU), 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 핀란드가 참여했으며 루비오 안보보좌관은 미국이 제공할 안전보장 조치의 세부내역을 제시하지는 않은 것으로 전해졌습니다.



루비오 안보보좌관의 발언은 도널드 트럼프 대통령의 방침을 재확인한 것입니다.



18일 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들을 만난 트럼프 대통령은 미국이 우크라이나 안전보장에 참여하겠다면서도 유럽이 최전선에 서야 한다는 입장을 분명히 했습니다.



트럼프 대통령은 다음날 폭스뉴스 인터뷰에서 미군의 우크라이나 지상 배치에 선을 그으면서 공중지원 가능성을 거론했습니다.



루비오 안보보좌관과 유럽 카운터파트들의 통화는 유럽이 트럼프 행정부의 관여 지속을 간절히 바라는 중요한 시점에 그래도 일종의 모멘텀을 제공했다는 의미가 있다고 CNN은 유럽 외교관을 인용해 전했습니다.



20일 있었던 댄 케인 미 합참의장과 알렉서스 그린케위치 나토 유럽동맹 최고사령관 등 유럽 지역 군 수뇌부의 회의에서도 미국의 공중지원이 집중적으로 논의됐다고 CNN은 소식통을 인용해 전했습니다.



트럼프 행정부 내부에 군 조종사를 투입한 공중지원을 꺼리는 분위기가 있지만 무인기를 동원한 임무에는 좀 더 열린 분위기인 것으로 전해졌습니다.



미군 조종사들이 우크라이나 상공에서 정찰 비행을 통해 전선과 병력 이동에 대한 고해상도 이미지를 제공할 수도 있다고 CNN은 전했습니다.



이번 주 계속된 미국과 유럽의 논의에서는 미국이 우크라이나에 유인기나 무인기를 투입하는 방안, 국가별로 우크라이나에 병력을 파견할 의향이 있는지 여부, 임무에 동원할 나토 기지 선별 등이 의제가 되고 있는 것으로 전해졌습니다.



트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나에 양자·3자 정상회담을 통한 종전 합의를 압박하는 가운데 서방이 러시아의 재침략을 막을 수 있는 안전보장 조치를 우크라이나에 제공하는 문제가 가장 중요한 쟁점입니다.



미국이 공중지원을 하고 유럽 일부 국가가 우크라이나에 병력을 주둔시켜 러시아를 억지하는 방안이 현재로선 유력하지만 러시아가 이를 받아들일지는 미지수입니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



