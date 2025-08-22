“아르헨티나서 고병원성 조류인플루엔자 확인…가금육 수입 금지”

아르헨티나에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생해 가금육 수입이 금지됐습니다.



농림축산식품부는 아르헨티나의 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 발생이 확인됨에 따라 아르헨티나산 가금육과 가금생산물 수입을 금지한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.



수입 금지 대상은 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 17일 선적분부터입니다.



농식품부는 아르헨티나 방역 당국이 부에노스아이레스주에 있는 산란계 농장에서 폐사한 산란계를 검사한 결과 H5형 고병원성 조류인플루엔자로 확진됐다고 설명했습니다.



이번 발생은 아르헨티나산 가금육 수입이 허용된 지난해 12월 이후 처음입니다.



농식품부는 17일 선적한 가금육과 가금생산물 수입을 금지하고, 3일 이후 선적해 국내에 도착하는 물량은 고병원성 조류인플루엔자 검사를 실시할 예정이라고 밝혔습니다.



농식품부는 아르헨티나산 가금육의 수입 비중은 전체의 0.2%에 그쳐, 축산물 수급에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 내다봤습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



