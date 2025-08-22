서울 강남 세곡동 화훼단지서 불…소방 대응 1단계 발령
입력 2025.08.22 (15:34) 수정 2025.08.22 (15:35)
오늘(22일) 오후 2시 15분쯤, 서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 불이 났습니다.
현재까지 화재로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.
소방당국은 관할 소방서 인력과 장비 전체를 투입하는 대응 1단계를 발령해 불을 끄고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
김보담 기자 bodam@kbs.co.kr
