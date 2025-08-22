젤렌스키 “푸틴, ‘종전 논의’ 정상회담 피하려 용쓰는 중”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 현재로선 미국이 중재하는 종전 협상에 나설 의향이 없다고 주장하고 나섰습니다.



젤렌스키 대통령은 현지 시각 21일 저녁 정례 연설에서 “러시아가 만남(우크라이나와의 정상회담)을 개최하지 않으려고 용을 쓰고 있다”면서 “솔직히 말해서 러시아에서 나오는 신호는 그저 터무니없을 뿐이다. 그들은 이 전쟁을 끝내고 싶어 하지 않는다”고 말했습니다.



젤렌스키 대통령은 “그들은 우크라이나를 상대로 한 대규모 공격과 최전선에서의 잔인한 공격을 계속하고 있다”고 덧붙였습니다.



젤렌스키 대통령의 이런 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 추진된 러시아-우크라이나 정상회담의 성사 가능성이 불투명해지고 있는 가운데 나왔습니다.



트럼프 대통령이 이달 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령 등 유럽 정상들과 회담을 가지면서 전쟁 당사국 간의 정상회담을 조율하고 있다고 밝혔을 때만 하더라도 회담이 급물살을 탈 듯했으나 현재까지 실질적인 진전이 없는 상태입니다.



러시아는 직후부터 정상회담 임박설에 선을 그어왔고, 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 회담을 위해선 젤렌스키 대통령의 집권 정당성 문제가 선결돼야 한다는 입장까지 내놨습니다.



젤렌스키 대통령이 지난해 5월 임기가 만료되고도 계엄을 이유로 선거를 미루고 있어 우크라이나를 대표할 자격이 결여됐다는 것으로, 정상회담 조기 개최 가능성에 선을 그은 것입니다.



젤렌스키 대통령도 이날 성명에서 동맹국들이 우크라이나 안전보장 방안에 합의한 이후에야 푸틴 대통령과 양자 회담을 할 수 있다고 밝혔습니다.



러시아는 러시아를 배제한 채 우크라이나 안전보장 방안을 논의하는 것을 용납하지 않겠다는 입장입니다.



양국의 입장차를 좁히지 않고 있는 가운데 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나의 협상 시한을 2주로 제시했습니다.



트럼프 대통령은 이날 미국의 보수 성향 케이블방송인 뉴스맥스와의 인터뷰에서 “2주 안에 어떤 식으로든 결과를 알게 될 것”이라며 회담이 결렬되면 미국이 “아마도 다른 방향을 취해야 할 것”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



