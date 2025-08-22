부산국제영화제서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 국내 첫 싱어롱 상영

세계적인 열풍을 일으키고 있는 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 다음 달 17일 열리는 부산국제영화제에서 스폐셜 싱어롱 상영을 통해 관객들과 만납니다.



관객들이 노래를 따라 부를 수 있는 싱어롱 상영회가 마련된 것은 우리나라에서 이번이 처음입니다.



싱어롱 상영회의 경우, 북미 지역에선 천 회 상영분의 티켓이 매진되는 등 화제가 되고 있습니다.



이번 ‘케데헌’ 싱어롱 상영회에서는 ‘골든’과 ‘유어 아이돌’, ‘테이크 다운’, ‘소다 팝’ 등 전 세계 음원 차트를 휩쓸고 있는 오리지널사운드트랙 수록곡들을 관객이 직접 따라 부르며 즐기는 자리가 마련될 예정입니다.



상영회는 부산 사상구 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열리며, 세부 일정은 부산국제영화제 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 넷플릭스·부산국제영화제 사무국 제공]



