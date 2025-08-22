영상K

청소년 상담전화 평균 대기시간이 무려 ‘18분’…대통령 “당장 인력 충원” [지금뉴스]

입력 2025.08.22 (15:37)

청소년 상담전화 1388의 평균 대기시간이 무려 18분에 달하는 것으로 나타났습니다. 이재명 대통령이 인력 충원을 통해 즉각 문제를 해결하라고 지시했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(22일) 오후, 어제 있었던 대통령 주재 제8차 수석 보좌관 회의 관련 추가 브리핑에서 이같이 전하며 이 대통령이 자살 정책의 패러다임 전환을 당부했다고 밝혔습니다.

또 연예인의 경우 영향력이 큰 만큼 언론 보도 후 모방 자살이 급증하는 만큼, 보도 준칙에 강제성 둬 실효성을 높일 것을 주문했다고 강 대변인은 전했습니다.

아울러 금융 취약계층의 경우 과도한 부채와 불법 사금융에 따른 상환 부담, 추심 압박 등이 자살의 직간접적 원인이라고 지적하며 관련법과 세칙 개정을 검토하라고 지시했다고 덧붙였습니다.

(영상편집: 김채연)

서재희
서재희 기자

KBS / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

