미국 법원, ‘악어 앨커트래즈’ 이민자 구치소 60일 내 철거 명령

입력 2025.08.22 (15:46) 수정 2025.08.22 (15:49)

도널드 트럼프 미국 행정부와 플로리다주가 추진 중인 에버글레이즈 국립공원 내 이민자 구치소 건설 공사가 중단됩니다.

현지 시각 21일 워싱턴포스트(WP)에 따르면 플로리다 남부 연방지방법원은 ‘악어 앨커트래즈’라는 별명이 붙은 이민자 구치소의 건설을 중단하고, 기존 임시 구조물도 60일 이내에 철거하라는 명령을 내렸습니다.

이 같은 결정은 트럼프 행정부와 플로리다 주정부가 ‘연방기관에 대해 주요 건설 계획을 세울 때 환경에 미치는 영향을 평가해야 한다’는 국가환경정책법(NEPA)을 위반했다는 환경단체들과 원주민 ‘미커수키 부족’의 주장을 인용한 것입니다.

이들은 구치소 건설과 운영이 보호 대상 동식물종들이 살고 있는 습지를 파괴한다면서 가처분신청을 냈습니다.

이 구치소 주변 습지에는 흰따오기를 비롯해 멸종위기종이나 위기종으로 지정된 10종의 생물이 서식하고 있는 것으로 알려졌습니다.

플로리다주는 시설 공사와 운영에 연방 정부가 관여하지 않기 때문에 NEPA에 따른 환경영향평가 대상이 아니라고 주장했지만, 받아들여지지 않았습니다.

앞서 트럼프 대통령과 크리스티 놈 국토안보부 장관은 지난달 공사가 진행 중인 임시 시설을 방문하기도 했습니다.

당시 트럼프 대통령은 “이 시설은 곧 가장 위협적인 이민자들을 구금하게 될 것”이라며 “이곳에서 빠져나가는 유일한 길은 추방”이라고 말했습니다.

마이애미에서 서쪽으로 약 80km 떨어진 폐공항 부지에 조성된 이 시설 주변에는 악어를 포함한 각종 야생동물이 서식하고, 지형도 험준해 ‘악어 앨커트래즈’라는 별명으로 불립니다.

앨커트래즈는 샌프란시코 연안 섬의 이름이자, 이 섬에 자리한 탈옥이 불가능한 것으로 유명한 교도소의 이름입니다.

플로리다 주정부는 구치소 철거 명령에 대해 항소하겠다는 입장을 밝혔습니다.

한편 플로리다주는 주 북부에 폐쇄된 교도소를 또 다른 이민자 구치소로 전환하겠다는 계획을 밝혔습니다.

[사진 출처 : UPI=연합뉴스]

[사진 출처 : UPI=연합뉴스]
