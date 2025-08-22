‘케데헌’ 매기 강 감독 “후속작 만든다면 트로트 보여줄 것”

“한국의 음악 스타일 여러 가지를 더 보여주고 싶어요. 트로트가 요즘 난리잖아요. (후속작을 만든다면) 그런 것들을 좀 보여주고 싶습니다.”



넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌)를 만든 매기 강 감독은 많은 팬이 후속작을 기다린다는 것을 잘 알고 있다며 이렇게 귀띔했다.



22일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 내한 간담회에서 강 감독은 “아직 (후속작에 관한) 공식적인 얘기는 없지만, 보여드리지 않은 뒷이야기나 아이디어는 많이 있다”고 말했다.



그는 ’케데헌‘이 세계적으로 큰 인기를 끄는 비결은 누구나 공감할 수 있는 이야기이기 때문이라고 풀이했다.



강 감독은 “모든 사람은 사랑받고 싶어 하고, 안정을 원하고, 인정받기를 원하지 않느냐”며 “이런 지점들은 모든 사람이 공감할 수 있는 이야기”라고 설명했다.



이와 관련해 강 감독은 ’케데헌‘ 시사회에서 한 6살 아이가 남긴 후기를 언급했다.



그는 “그 아이 역시 친구들이 자기를 어떻게 볼지 두려웠던 적이 있기 때문에 (극중 걸그룹 헌트릭스 멤버) 루미가 가진 두려움을 정확히 이해할 수 있다고 했다”며 “이 작품이 다루고자 하는 핵심 주제는 ’수치심‘”이라고 짚었다.



대표적인 오리지널사운드트랙(OST)인 ’골든‘은 ’케데헌‘ OST 중 작업하기 가장 어려운 곡이었다고 회상했다.



강 감독은 “주인공 루미의 소망과 열망을 담은 대표곡이어서 영화에서 매우 큰 중요도를 가진 곡이었다”며 “최종 버전을 찾기까지 7~8개 버전을 거쳤다. 최종 버전을 들었을 때 ’아, 이거다‘라고 느꼈고, 눈물이 났다”고 떠올렸다.



영화 속 걸그룹 헌트릭스의 메인 보컬 루미는 강 감독의 딸 이름과 같다. 강 감독은 딸이 직접 루미의 어린 시절 목소리 연기에 나선 과정도 들려줬다.



강 감독은 “모르는 어른들 앞에서 노래하고 연기도 해야 하는데 겁 없이 막 하는 걸 보고 딸이 참 자랑스러웠다”며 “딸이 ’내가 잘하면 엄마 영화가 더 훌륭해지니까‘라고 말했다”고 웃음 지었다.



한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 서울에서 태어나 5살 때 가족과 함께 캐나다 토론토로 이주했다. 드림웍스, 블루스카이, 워너브라더스, 일루미네이션에서 스토리 아티스트 등으로 일했고, ’케데헌‘은 강 감독의 첫 장편 연출작이다.



’케데헌‘은 지난 6월 공개돼 넷플릭스 애니메이션 역대 흥행 1위에 올랐고, 넷플릭스 역대 영화 가운데 누적 시청 수 2위를 달리고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



