[제보] “연기가 하늘 뒤덮어”…서울 강남 세곡동 화훼단지서 화재

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘 22일 오후 2시 13분쯤 서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 불이 났습니다.



소방 당국은 관할 소방서 인력과 장비 전체를 투입하는 대응 1단계를 발령해 불을 진화하고 있습니다.



현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.



(제보자: 문주영, 신우진, 최정화, 한태관, 익명 시청자)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!