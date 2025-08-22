[제보] “연기가 하늘 뒤덮어”…서울 강남 세곡동 화훼단지서 화재
입력 2025.08.22 (15:58)
오늘 22일 오후 2시 13분쯤 서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 불이 났습니다.
소방 당국은 관할 소방서 인력과 장비 전체를 투입하는 대응 1단계를 발령해 불을 진화하고 있습니다.
현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.
(제보자: 문주영, 신우진, 최정화, 한태관, 익명 시청자)
오늘 22일 오후 2시 13분쯤 서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 불이 났습니다.
