장인화 포스코그룹 회장, 계열사 산재 사망에 ‘안전 특별점검회의’

입력 2025.08.22 (16:02) 수정 2025.08.22 (16:05)

포스코이앤씨 사업장에서 최근 근로자 사망사고가 잇따랐던 가운데, 장인화 포스코그룹 회장이 그룹 차원의 안전 특별점검 회의를 주재했습니다.

장 회장은 오늘(22일) 오후 서울 강남구 포스코센터에서 연 ‘그룹 안전 특별점검 회의’에서 “안전을 그룹의 최우선 가치로 삼아 구성원 모두가 안전 혁신의 주체로 나서자”고 강조했습니다.

회의에는 김성호 포스코 노조위원장과 10개 그룹 사업회사 대표, 그룹안전특별진단TF 외부 자문위원 등이 참석해 포스코이앤씨에 대한 긴급 안전 점검 결과 등 사업회사별 안전 현안을 논의했습니다.

장 회장은 “모든 작업자가 안전하게 일하고 귀가할 수 있도록 현장의 목소리를 경청해 직원이 재해 예방의 주체이자 서로의 보호자가 되는 혁신을 이룰 수 있도록 힘써달라”고 재차 당부했습니다.

특히 안전 전문회사와 산재 가족 돌봄재단 설립 등 현재 검토 중인 안전관리 혁신 계획을 조속히 수행할 것을 지시하고, 작업자들이 현장 위험을 즉시 제보할 수 있도록 18일부터 시행한 통합 안전 제보시스템에 대한 적극적 참여를 독려했습니다.

포스코는 지난 20일에는 장 회장 주제로 ‘CEO와 함께하는 안전 공감 토크’ 간담회를 열었고, 14일에는 유럽의 글로벌 안전 컨설팅 및 검·인증 전문 기업을 방문해 안전 선진 사례를 참고하는 한편 협력 방안을 논의했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 포스코홀딩스 제공]

