‘나주 글로벌 에너지포럼 2025’ 9월 17일 개최
입력 2025.08.22 (16:09) 수정 2025.08.22 (16:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
나주 글로벌 에너지포럼 2025'가 다음 달 17일부터 1박2일 일정으로 개최됩니다.
이번 포럼은 전력망의 핵심 과제와 인공지능 융합 등 에너지 산업의 지속 가능한 발전 방향과 함께 미래 에너지 전환의 해법을 모색합니다.
특히 노벨물리학상 수상자인 노보셀로프 교수 등 세계적인 석학과 전문가들도 참석해 다양한 토론을 펼칠 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘나주 글로벌 에너지포럼 2025’ 9월 17일 개최
-
- 입력 2025-08-22 16:09:31
- 수정2025-08-22 16:09:40
나주 글로벌 에너지포럼 2025'가 다음 달 17일부터 1박2일 일정으로 개최됩니다.
이번 포럼은 전력망의 핵심 과제와 인공지능 융합 등 에너지 산업의 지속 가능한 발전 방향과 함께 미래 에너지 전환의 해법을 모색합니다.
특히 노벨물리학상 수상자인 노보셀로프 교수 등 세계적인 석학과 전문가들도 참석해 다양한 토론을 펼칠 예정입니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.