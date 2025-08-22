‘나주 글로벌 에너지포럼 2025’ 9월 17일 개최

나주 글로벌 에너지포럼 2025'가 다음 달 17일부터 1박2일 일정으로 개최됩니다.이번 포럼은 전력망의 핵심 과제와 인공지능 융합 등 에너지 산업의 지속 가능한 발전 방향과 함께 미래 에너지 전환의 해법을 모색합니다.특히 노벨물리학상 수상자인 노보셀로프 교수 등 세계적인 석학과 전문가들도 참석해 다양한 토론을 펼칠 예정입니다.