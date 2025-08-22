경기 성남 아파트 8층에서 불…3명 연기흡입

오늘(22일) 오후 2시 반쯤, 경기 성남시 분당구의 한 아파트 8층에서 불이 나 약 30분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 주민 3명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰과 소방당국은 '베란다에서 불이 시작됐다'는 거주자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



