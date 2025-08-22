‘2025 클린600 보성 만들기’…“농촌 쓰레기 문제 해결”

보성 원팀 청결책임제 (출처 : 보성군) 보성 원팀 청결책임제 (출처 : 보성군)

보성군이 지역내 604개 마을에서 ‘2025 클린600 건강한 보성 만들기’ 사업을 추진합니다.이번 사업은 2021년 처음 도입했던 ‘클린600’을 재정비한 사업으로, 불법 투기와 방치 쓰레기 문제를 근본적으로 해결하고 깨끗한 농촌 환경을 조성하기 위해 오는 25일부터 한 달동안 진행됩니다.보성군은 우선 민관 원팀(One Team) 청결책임제를 도입해 마을 주민들이 자율적으로 숨은 쓰레기를 찾아내면, 읍면은 교육 홍보 배출 요령 안내를 맡고, 군은 수거된 폐기물의 운반과 당일 위탁 처리에 나서 환경오염을 최소화할 예정입니다.또 읍면별로 구성된 ‘불법 투기 방지단’은 외부 쓰레기 반입을 차단하고 분리배출을 지도할 방침입니다.