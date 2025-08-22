메이저리그

LA 다저스 김혜성, 마이너리그 재활 경기서 2안타

입력 2025.08.22 (16:19) 수정 2025.08.22 (16:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 프로야구 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 어깨 부상 이후 처음으로 출전한 마이너리그 경기에서 안타 2개를 때려냈습니다.

김혜성은 오늘(22일, 한국시간) 다저스 산하 오클라호마시티 코메츠 소속으로 미국 워싱턴주 터코마 체니 스타디움에서 열린 마이너리그 트리플A 터코마 레이니어스(시애틀 매리너스 산하)와 원정 경기에 출전했습니다.

김혜성이 실전 경기에 출전한 건 지난달 29일 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈전 이후 24일 만입니다.

2번 타자 좌익수로 선발 출전한 김혜성은 1회 무사 1루에서 첫 안타를 때려냈고 4회 1사 1,2루 상황에선 내야 안타를 만들어 내는 등 3타수 2안타 1득점으로 활약했습니다.

5회 말 수비까지 책임진 김혜성은 6회 초 공격 때 대타와 교체돼 경기를 마쳤습니다. 지난달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염으로 10일짜리 부상자 명단에 올랐던 김혜성은 20일가량 회복에 집중했고 이날 실전 경기에서 2안타를 때려내 긍정적인 복귀 신호를 알렸습니다.

김혜성은 올 시즌 빅리그에서 58경기에 출전해 타율 3할 4리, 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루를 기록 중입니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • LA 다저스 김혜성, 마이너리그 재활 경기서 2안타
    • 입력 2025-08-22 16:19:45
    • 수정2025-08-22 16:21:13
    메이저리그
미국 프로야구 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 어깨 부상 이후 처음으로 출전한 마이너리그 경기에서 안타 2개를 때려냈습니다.

김혜성은 오늘(22일, 한국시간) 다저스 산하 오클라호마시티 코메츠 소속으로 미국 워싱턴주 터코마 체니 스타디움에서 열린 마이너리그 트리플A 터코마 레이니어스(시애틀 매리너스 산하)와 원정 경기에 출전했습니다.

김혜성이 실전 경기에 출전한 건 지난달 29일 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈전 이후 24일 만입니다.

2번 타자 좌익수로 선발 출전한 김혜성은 1회 무사 1루에서 첫 안타를 때려냈고 4회 1사 1,2루 상황에선 내야 안타를 만들어 내는 등 3타수 2안타 1득점으로 활약했습니다.

5회 말 수비까지 책임진 김혜성은 6회 초 공격 때 대타와 교체돼 경기를 마쳤습니다. 지난달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염으로 10일짜리 부상자 명단에 올랐던 김혜성은 20일가량 회복에 집중했고 이날 실전 경기에서 2안타를 때려내 긍정적인 복귀 신호를 알렸습니다.

김혜성은 올 시즌 빅리그에서 58경기에 출전해 타율 3할 4리, 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루를 기록 중입니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
박주미
박주미 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 위성락 “경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 <br>가능성 열려 있어”

[속보] 위성락 “경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 가능성 열려 있어”
이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 친서 전달

이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 친서 전달
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진<br>…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.