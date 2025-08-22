[속보] 위성락 “경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 가능성 열려 있어”
입력 2025.08.22 (16:27) 수정 2025.08.22 (16:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
위성락 "경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 가능성 열려 있어"
위성락 "원자력 협정 개정, 정상회담 계기 진전 모색"
[사진 출처 : 연합뉴스]
위성락 "원자력 협정 개정, 정상회담 계기 진전 모색"
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [속보] 위성락 “경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 가능성 열려 있어”
-
- 입력 2025-08-22 16:27:15
- 수정2025-08-22 16:29:44
위성락 "경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 가능성 열려 있어"
위성락 "원자력 협정 개정, 정상회담 계기 진전 모색"
[사진 출처 : 연합뉴스]
위성락 "원자력 협정 개정, 정상회담 계기 진전 모색"
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
서지영 기자 sjy@kbs.co.kr서지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.