“민생회복 소비쿠폰 하나로마트 적용 확대에 특별 할인행사”

민생회복 소비쿠폰을 사용할 수 있게 된 농어촌 지역 농협하나로마트에서 할인행사를 합니다.



농협경제지주는 오늘(22일)부터 농어촌 지역 농협하나로마트 770여 곳이 민생회복 소비쿠폰 사용처로 추가 지정됨에 따라 주요 생필품 특별 할인행사를 하고, 지역 경제 활성화를 위한 대책도 마련하겠다고 밝혔습니다.



그동안 농어촌 지역에서는 유사업종이 없는 면 지역 하나로마트 120여 곳에서만 소비쿠폰을 사용할 수 있어, 도서·산간 지역 주민은 소비쿠폰을 쓸 곳이 없다는 지적이 제기됐습니다.



이에 따라 행정안전부는 농어촌 지역 하나로마트 779곳을 사용처로 추가했습니다.



농협경제지주는 이번 조치로 농어촌 지역 주민들의 불편을 덜게 될 것이라고 환영하고, 인근 지역 소상공인들과의 상생 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.



민생회복 소비쿠폰 사용이 가능한 하나로마트는 농협 홈페이지(www.nonghyup.com)에서 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



