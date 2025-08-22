영상K

미안하지 않냐 묻자 ‘으어어어!’…울산 스토킹 살인미수범은 33살 장형준 [지금뉴스]

입력 2025.08.22 (16:55)

전 연인을 폭행하고 스토킹해 접근금지 결정이 내려졌는데도 또다시 찾아가 살해하려 한 피의자 신상이 공개됐습니다.

울산지검은 신상정보공개심의위를 열어 33살 장형준의 신상정보를 공개했습니다.

장 씨는 지난달 28일, 울산 북구의 한 병원 주차장에서 이별을 통보한 20대 여성을 흉기로 수십 차례 찌르고 달아났습니다.

그러나 현장을 목격한 주변 시민들이 소화기를 던지고 장 씨에게 분사하면서, 경찰에 붙잡혔습니다.

"어어어? 으악!"

장 씨는 피해자에게 문자메시지 수백 개를 보내고 전화도 100여 통 거는 등 스토킹하는가 하면, 감금과 폭행 등의 범행을 저질러 법원에서 접근금지 등의 잠정조치가 내려졌는데도, 피해 여성을 또 찾아가 범행한 것으로 조사됐습니다.

[장형준(33살), 울산 스토킹 살인미수범]
(피해자한테 미안한 마음 없으십니까?) 으어어어!!

피해자는 병원에서 여러 차례 큰 수술을 받았고, 현재도 치료를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.

검찰은 살인미수 혐의로 장 씨를 구속해 재판에 넘겼으며 이름과 나이, 얼굴을 오늘부터 30일간 울산지검 홈페이지에 게시하기로 했습니다.

또 유관기관과 협력해 피해자에게 경제적 지원을 하고 심리 치료 등을 적극 돕기로 했습니다.

(영상편집: 김기우)

이윤재
이윤재

