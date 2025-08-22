서울 마포구 아파트서 화재…1시간 만에 진화
입력 2025.08.22 (17:02)
오늘(22일) 오후 3시 20분쯤 서울 마포구 도화동의 한 아파트에서 불이 나 한 시간 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다친 사람은 없었고, 주민들이 대피했습니다.
소방 당국은 발화 지점을 추적하는 등 화재 경위를 조사하고 있습니다.
