서울 마포구 아파트서 화재…1시간 만에 진화

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(22일) 오후 3시 20분쯤 서울 마포구 도화동의 한 아파트에서 불이 나 한 시간 만에 꺼졌습니다.



이 불로 다친 사람은 없었고, 주민들이 대피했습니다.



소방 당국은 발화 지점을 추적하는 등 화재 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!