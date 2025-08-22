[특보] 국민의힘 새 당대표 곧 발표…이 시각 전당대회 현장

동영상 고정 취소

[앵커]



국민의힘은 오늘 전당대회를 열고 새 지도부를 선출합니다.



김문수, 안철수 장동혁, 조경태 4명의 당권 주자 가운데 누가 새 대표에 선출될지 관심이 쏠리는데요.



충북 청주에서 진행 중인 전당대회 현장 연결합니다.



이유민 기자!



국민의힘 새 당 대표 결과가 발표됐습니까.



[리포트]



조금전 4시 반부터 시작한 개표가 현재 진행되고 있습니다.



잠시 후에 청년 최고위원 최고위원, 당대표 선출 결과가 순차적으로 공개될 예정입니다.



오늘 전당대회에서는 당 대표와 최고위원 4명, 청년최고위원 1명의 당선자가 나오게 됩니다.



차기 당대표는 김문수, 안철수, 장동혁, 조경태, 4명의 후보 가운데 과반 득표자가 나와야 확정됩니다.



국민의힘은 어제까지 당원 선거인단 투표를 마쳤는데 최종 합산 투표율은 44.39% 로 집계됐습니다.



같은 기간 일반 국민 여론조사도 진행됐습니다.



최종 결과엔 당원 투표율 80% 국민여론조사 20% 비율로 반영됩니다.



다만, 득표율 50%를 넘긴 후보가 없을 경우, 1위와 2위 후보간 결선 투표를 치르게 되는데요.



내일 곧바로 1대1 토론회를 진행한 뒤 이틀간 당원 투표와 국민 여론조사를 거쳐 26일 당 대표를 최종 확정합니다.



이번에 새로 선출될 지도부는 계엄과 탄핵 국면 이후 당을 쇄신하는 주요 과제를 마주하게 됩니다.



선거기간 후보간의 내부 갈등도 과열됐던 만큼 당내 갈등을 수습하고 화합하는 것 역시 새 당대표의 과제가 될 것으로 보입니다.



지금까지 청주 오스코 국민의힘 전당대회 현장에서 KBS 뉴스 이유민입니다.



