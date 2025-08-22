이 대통령, ‘R&D 예산’ 회의 2시간 생중계…“거위 안키워” 농담도

이재명 대통령은 내년도 과학기술 분야 연구개발(R&D) 예산을 심의·의결하는 회의를 전 국민에게 생중계로 공개하면서 과학자들과 열띤 토론을 벌였습니다.



이재명 대통령은 오늘(22일) 오전 10시부터 약 2시간 동안 용산 대통령실에서 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재했습니다.



오늘 회의에는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관과 대통령실 김용범 정책실장 및 하정우 AI미래기획수석 등 정부 인사들과 민간·학계의 자문·심의위원들이 참석했습니다.



물리학을 전공한 김현정 서강대 교수는 이 대통령에게 “기초과학이 사실은 황금알을 낳는 거위가 될 수 있는데, 황금알은 생각도 못 하고 알 낳기도 힘들다”며 기초과학 분야에 대한 안정적이고 지속적인 투자의 중요성을 강조했습니다.



이에 이 대통령은 웃으며 “거위를 아예 안 키우죠”라고 맞장구를 쳤고, 김 교수도 “먹이 먹이기도 힘들다”고 답했습니다.



김 교수는 기초과학 분야는 첨단 전략기술과 달리 특허의 개수 등 양적 기준을 적용하는 것이 부적절하다고 지적했습니다.



이에 이 대통령은 “정말 쓸데없는 일인데 꼭 안 해도 될 것을 자꾸 해서 관리 비용이 더 드는 것 같다”고 언급한 뒤 바로 구 부총리에게 “앞으로 특허 몇 개 냈는지 따지지 말라고 하라”고 지시했습니다.



김지현 연세대 시스템생물학 교수는 이 대통령에게 “혹시 꿈이 대통령이었느냐”고 묻기도 했고, 이 대통령은 웃으며 “전혀 아니다”라고 답했습니다.



김 교수는 “어렸을 때 (꿈을) 물어보면 (대답이) 반은 과학자, 반은 대통령이었다. 그런 시대가 다시 됐으면 하는 바람”이라며 우수 과학자를 국가가 직접 예우하고 인센티브를 제공하는 ‘국가 과학자’ 제도를 제안했습니다.



이 대통령은 “훌륭한 제안이다. 정말 한번 검토해 볼 만하다”고 화답했습니다.



김지현 교수는 이 대통령에게 “대통령께서 가는 곳에 언론이 가고, 언론이 가는 곳에 국민의 눈길이 간다”며 회의에 자주 참석해달라고 요청했습니다.



이재명 대통령은 “언제든지 허심탄회하게 제안해달라. 자주 뵙도록 노력하겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!