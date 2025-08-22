IPCC ‘7차 기후변화 보고서’에 국내 전문가 11명 참여

기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 제7차 평가보고서(AR7)의 저자로 국내 전문가 11명이 선정됐습니다.



기상청은 이준이 부산대 기후과학연구소 교수와 예상욱 한양대 해양융합공학과 교수, 김형준 한국과학기술원(카이스트) 교수, 오채운 국가녹색기술연구소 책임연구원 등 국내 기후 관련 전문가 11명이 IPCC 제7차 평가 보고서의 저자로 선정됐다고 오늘(22일) 밝혔습니다.



IPCC 사무국은 195개국 정부가 추천한 3천7백여 명의 전문가 가운데 전문성과 지역 대표성 등을 고려해 심사했으며, 국내 저자 11명을 포함한 최종 664명의 저자를 선정한 것으로 전해졌습니다.



IPCC는 ‘기후변화 과학’과 ‘영향·적응 및 취약성’, ‘기후변화 완화’ 등 세 분야에서 축적된 연구를 토대로 평가보고서를 발간하며, 이를 통해 교토의정서와 파리협정 등의 국제 기후 협약(UNFCCC) 체결을 위한 과학적 근거를 제공하고 있습니다.



