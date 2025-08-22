재난·기후·환경

폭염에 열대야…주말에도 불볕더위

입력 2025.08.22 (17:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

폭염경보가 확대된 가운데 대부분 지역의 최고 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.

무더운 날씨는 주말에도 계속되겠고, 대기 불안정으로 인한 소나기도 이어지겠습니다.

오늘 밤에는 남부지방과 제주도에 소나기 오는 곳이 있겠고, 내일은 수도권 북부와 강원도, 제주도를 중심으로, 모레는 전라권을 제외한 전국 곳곳에 5에서 40mm 정도 소나기가 내리겠습니다.

대기가 불안정해 같은 지역 내에서 소나기가 내리더라도 강수량의 차이는 매우 크겠습니다.

덥고 습한 날씨는 밤까지 이어져 도심과 해안을 중심으로 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.

내일 아침 기온은 서울·부산 27도, 청주·대전 26도 등으로 25도를 웃도는 지역이 많겠습니다.

한낮에도 서울 34도, 전주 35도 등 전국이 35도 안팎을 보이며 극심한 더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 낮게 일겠습니다.

다음 주에도 전국 곳곳에 비 또는 소나기가 내리며 덥고 습한 날씨가 계속되겠습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 폭염에 열대야…주말에도 불볕더위
    • 입력 2025-08-22 17:17:50
    재난·기후·환경
폭염경보가 확대된 가운데 대부분 지역의 최고 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.

무더운 날씨는 주말에도 계속되겠고, 대기 불안정으로 인한 소나기도 이어지겠습니다.

오늘 밤에는 남부지방과 제주도에 소나기 오는 곳이 있겠고, 내일은 수도권 북부와 강원도, 제주도를 중심으로, 모레는 전라권을 제외한 전국 곳곳에 5에서 40mm 정도 소나기가 내리겠습니다.

대기가 불안정해 같은 지역 내에서 소나기가 내리더라도 강수량의 차이는 매우 크겠습니다.

덥고 습한 날씨는 밤까지 이어져 도심과 해안을 중심으로 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.

내일 아침 기온은 서울·부산 27도, 청주·대전 26도 등으로 25도를 웃도는 지역이 많겠습니다.

한낮에도 서울 34도, 전주 35도 등 전국이 35도 안팎을 보이며 극심한 더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 낮게 일겠습니다.

다음 주에도 전국 곳곳에 비 또는 소나기가 내리며 덥고 습한 날씨가 계속되겠습니다.
김진희
김진희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정
국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출

국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출
김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”

김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”
위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”

위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.