폭염에 열대야…주말에도 불볕더위

폭염경보가 확대된 가운데 대부분 지역의 최고 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.



무더운 날씨는 주말에도 계속되겠고, 대기 불안정으로 인한 소나기도 이어지겠습니다.



오늘 밤에는 남부지방과 제주도에 소나기 오는 곳이 있겠고, 내일은 수도권 북부와 강원도, 제주도를 중심으로, 모레는 전라권을 제외한 전국 곳곳에 5에서 40mm 정도 소나기가 내리겠습니다.



대기가 불안정해 같은 지역 내에서 소나기가 내리더라도 강수량의 차이는 매우 크겠습니다.



덥고 습한 날씨는 밤까지 이어져 도심과 해안을 중심으로 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.



내일 아침 기온은 서울·부산 27도, 청주·대전 26도 등으로 25도를 웃도는 지역이 많겠습니다.



한낮에도 서울 34도, 전주 35도 등 전국이 35도 안팎을 보이며 극심한 더위가 이어지겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 낮게 일겠습니다.



다음 주에도 전국 곳곳에 비 또는 소나기가 내리며 덥고 습한 날씨가 계속되겠습니다.



