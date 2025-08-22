러, 우크라 내 미국 공장 공격…멀어지는 러-우 정상회담

동영상 고정 취소

[앵커]



러시아가 우크라이나 내 미국 기업의 공장을 미사일로 공격했습니다.



젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 종전에 관심이 없다며 안전 보장안부터 요구했고, 러시아는 젤렌스키 대통령의 정당성을 거론하고 나섰습니다.



종전을 논의할 정상회담이 점점 멀어지는 모양새입니다.



조태흠 기자의 보도입니다.



[리포트]



연기가 피어오르는 공장 한쪽이 앙상하게 뼈대만 남았습니다.



미국 기업이 소유한 우크라이나 서남부의 이 공장, 지난밤 러시아 미사일에 공격당했습니다.



[앤디 헌더/주우크라이나 미국상공회의소장 : "러시아는 미국 기업을 공격하고 모욕하고 있습니다. 우크라이나 내 미국 기업을 도와주실 것을 트럼프 대통령과 미 행정부에 요청합니다."]



우크라이나에 미국이 투자하는 건 안전 보장이나 다름없다던 트럼프 대통령의 그간 장담과는 다른 결과입니다.



젤렌스키 우크라이나 대통령은 이것 보라며, 러시아와의 정상회담에 앞서 안전 보장안부터 마련돼야 한다고 촉구했습니다.



[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "러시아의 이런 신호는 정말 부적절합니다. 러시아는 회담을 피하려 하고 있습니다. 전쟁을 끝내는 걸 원하지 않습니다."]



러시아는 아예 젤렌스키 대통령의 정당성을 문제 삼고 나섰습니다.



우크라이나는 전시 계엄을 이유로 대선을 미루고 있는데, 젤렌스키의 임기는 이미 끝났으니 마주 앉을 이유가 없다는 뜻입니다.



[세르게이 라브로프/러시아 외무장관 : "(향후 협정에 서명하게 될 경우) 우크라이나 측은 협정에 서명할 사람의 정당성 문제를 해결해야 합니다."]



'백악관 회담' 직후만 해도 '2주 내'라던 러시아와 우크라이나의 종전 정상회담이 기약 없이 미뤄지는 분위기입니다.



트럼프 대통령은 SNS에, '침략국을 공격하지 않고 승리하는 건 불가능하다'며 우크라이나의 반격을 시사하는 말로 러시아를 압박했습니다.



KBS 뉴스 조태흠입니다.



영상편집:사명환/그래픽:최창준/자료조사:장희수



