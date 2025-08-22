국제

“시진핑, 10월 아세안정상회의 불참할 듯”

입력 2025.08.22 (17:29) 수정 2025.08.22 (17:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

시진핑 중국 국가주석이 오는 10월 말레이시아에서 열릴 예정인 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 불참할 것이라는 관측이 나왔습니다.

현지 시각 22일 로이터통신은 익명의 소식통을 인용해 시 주석이 10월 26∼28일 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참석하지 않을 가능성이 크다고 보도했습니다.

이 소식통은 시 주석 대신 공식 서열 2위인 리창 국무원 총리가 중국을 대표해 대신 참석할 것으로 내다봤습니다.

앞서 주최국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 시 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 아세안 정상회의에 참석할 것으로 예상된다고 밝힌 바 있습니다.

미중 정상은 도널드 트럼프 2기 미 정부 출범 이후 아직 대면한 적이 없는 데다 양국이 최근 무역 협상을 거치며 관세 휴전에 나선 상태여서 이번 회의에 더욱 관심이 쏠린 상태였습니다.

중국 외교부는 시 주석 참석 관련 질의에 “중국은 항상 아세안 관계와 동아시아 협력을 중시해 왔다”면서도 “(질의에) 제공할 수 있는 구체적인 정보는 없다”고 즉답을 피했습니다.

말레이시아 외무부 역시 관련 논평 요청에 답하지 않았다고 로이터 통신은 전했습니다.

트럼프 대통령은 지난달 말 안와르 총리와의 전화 통화를 통해 아세안 정상회의에 참석하겠다는 의사를 밝힌 바 있습니다.

시 주석이 아세안 정상회의에 불참할 경우 미중 정상은 10월 30일부터 11월 1일까지 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국에서 처음 대면할 가능성이 커집니다.

[사진 출처 : 신화=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “시진핑, 10월 아세안정상회의 불참할 듯”
    • 입력 2025-08-22 17:29:08
    • 수정2025-08-22 17:40:49
    국제
시진핑 중국 국가주석이 오는 10월 말레이시아에서 열릴 예정인 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 불참할 것이라는 관측이 나왔습니다.

현지 시각 22일 로이터통신은 익명의 소식통을 인용해 시 주석이 10월 26∼28일 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참석하지 않을 가능성이 크다고 보도했습니다.

이 소식통은 시 주석 대신 공식 서열 2위인 리창 국무원 총리가 중국을 대표해 대신 참석할 것으로 내다봤습니다.

앞서 주최국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 시 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 아세안 정상회의에 참석할 것으로 예상된다고 밝힌 바 있습니다.

미중 정상은 도널드 트럼프 2기 미 정부 출범 이후 아직 대면한 적이 없는 데다 양국이 최근 무역 협상을 거치며 관세 휴전에 나선 상태여서 이번 회의에 더욱 관심이 쏠린 상태였습니다.

중국 외교부는 시 주석 참석 관련 질의에 “중국은 항상 아세안 관계와 동아시아 협력을 중시해 왔다”면서도 “(질의에) 제공할 수 있는 구체적인 정보는 없다”고 즉답을 피했습니다.

말레이시아 외무부 역시 관련 논평 요청에 답하지 않았다고 로이터 통신은 전했습니다.

트럼프 대통령은 지난달 말 안와르 총리와의 전화 통화를 통해 아세안 정상회의에 참석하겠다는 의사를 밝힌 바 있습니다.

시 주석이 아세안 정상회의에 불참할 경우 미중 정상은 10월 30일부터 11월 1일까지 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국에서 처음 대면할 가능성이 커집니다.

[사진 출처 : 신화=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정
국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출

국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출
김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”

김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”
위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”

위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.