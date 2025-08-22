철도노조 “운행 중 작업 없애야”…농성 돌입

동영상 고정 취소

7명의 사상자를 낸 청도 열차 사고에 대해, 전국철도노동조합이 대책 마련을 촉구하며 무기한 농성에 돌입했습니다.



철도노조는 오늘 서울역 앞에서 기자회견을 열고 "달리는 열차와 열차 사이의 시간을 노려 사람이 들어가는 '상례작업'이 있는 한 죽음을 피할 수 없다"며 "열차가 다니지 않는 시간에 작업을 해야 한다"고 주장했습니다.



그러면서 철도공사와 철도노조가 참여하는 안전대책협의체 구성을 국토교통부에 제안했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!