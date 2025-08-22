철도노조 “운행 중 작업 없애야”…농성 돌입
입력 2025.08.22 (17:31) 수정 2025.08.22 (17:40)
7명의 사상자를 낸 청도 열차 사고에 대해, 전국철도노동조합이 대책 마련을 촉구하며 무기한 농성에 돌입했습니다.
철도노조는 오늘 서울역 앞에서 기자회견을 열고 "달리는 열차와 열차 사이의 시간을 노려 사람이 들어가는 '상례작업'이 있는 한 죽음을 피할 수 없다"며 "열차가 다니지 않는 시간에 작업을 해야 한다"고 주장했습니다.
그러면서 철도공사와 철도노조가 참여하는 안전대책협의체 구성을 국토교통부에 제안했습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.